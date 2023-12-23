老爸牽女兒走紅毯「褲子突滑落」內褲全看光！　婚攝秒卡位拍下

▲網友自曝婚禮糗事，原本挽爸爸手走紅毯，沒想到卻發生意外插曲。（示意圖，unsplash）



圖文／鏡週刊

爸爸牽女兒走紅毯本來應該是一個溫馨的場面，但美國新澤西州一場婚禮上卻突然因為新娘爸爸褲子掉下來，瞬間露出白內褲而淪為一場鬧劇。

綜合外媒報導，新澤西州一名女網友莎拉（Sarah Grundman-Connors）在TikTok分享自己的婚禮糗事，目前36歲的她在2021年結婚，當年她挽著74歲的爸爸走紅毯，原本浪漫的婚禮沒想到卻發生意外。

▲新娘爸爸牽女兒手走紅毯，沒想到褲子瞬間滑落露出內褲。（翻攝抖音@sarahcongrun）



她的爸爸疑似沒繫好褲腰帶，在走紅毯時突然間就在眾目睽睽之下掉落，當眾露出他的白內褲，在場的賓客都感到驚訝，場面十分尷尬。但是當下婚禮攝影師卻十分盡責，抓緊時機「瞬間移動」到中間，拍下這經典的一幕。

影片曝光後引發眾多網友熱議，許多人被影片逗笑，認為儘管當下令人尷尬，可是卻變成深刻的回憶；另外則有網友稱讚婚禮攝影師專業，「攝影師完全不錯過任何一個鏡頭，好敬業」「她真的很堅守工作崗位」「攝影師以前當過狗仔隊吧！動作好快」

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