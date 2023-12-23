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美中恢復軍事對話　分析：台灣和南海仍是潛在引爆點

▲▼美國總統拜登與中國國家主席習近平會晤。（圖／路透）

▲美國總統拜登與中國國家主席習近平會晤。（圖／路透）

文／中央社

中國和亞洲分析家指出，中國和美國恢復軍事對話可能有助緩和些許緊張，但是雙方在台灣和南海議題上的根本分歧仍是危險的潛在引爆點。

路透社報導，美國總統拜登（Joe Biden）、中國國家主席習近平在舊金山會談時同意恢復兩軍高層溝通。一個月後，美國參謀首長聯席會議主席布朗（Charles Q. Brown Jr.）21日和中共中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立進行視訊通話。

這是自去年8月時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，中美兩軍聯繫中斷以來，兩國軍方首度展開如此高層級的官員對話。

據中國國防部公布的會談紀要，中方在視訊會議中強調的兩大領域為台灣和南海議題，而這些正是分析家認為明年將造成緊張局勢日益加劇的地緣政治議題。

共軍早已於明年1月台灣關鍵的總統大選前透過軍事演習日益升高施壓。針對台灣議題，劉振立表示，北京「不容任何外來干涉，中國軍隊將堅決捍衛國家主權和領土完整」。

北京本月還批評美國新一筆對台軍售計畫損害和平穩定。

中國人民大學國際關係教授時殷弘表示：「台灣議題是中國最常強調的核心利益，雙方在這議題上的敵對程度一如既往。」

也有分析家認為，儘管在台灣大選前，中國或許會避免擺出高度挑釁姿態，但可能會持續在台灣周圍所謂的「灰色地帶」進行軍事演習，藉以展現北京的防衛優勢，同時也可作為潛在的戰鬥訓練。

▲▼拜登與習近平兩人將於美西時間15日在美國舊金山會晤。圖為去年11月G20峰會。（圖／路透）

▲圖為去年11月G20峰會上，拜登與習近平兩人見面。（圖／路透）

另一方面，歷經多次海上對抗後，中國和菲律賓也已針對各自的南海領土主張拉高分貝互嗆，儘管雙方都呼籲透過對話解決此一戰略水道的緊張局勢。

中國外交部長王毅本週警告菲律賓不要「與不懷好意的外部勢力相互勾聯」。這話是以含蓄方式在指美國。

不過，王毅的說法恐會加劇早已醞釀多年的爭議。菲律賓認為中國阻止其獲取菲國專屬經濟區內的化石燃料和漁業資源而予以反擊。

劉振立在視訊通話中告訴布朗，美國應該「切實尊重中方在南海的領土主權和海洋權益，謹言慎行，以實際行動維護地區和平穩定和中美關係大局」。

復旦大學教授吳心伯說：「我們認為，美國今年一直鼓動菲律賓在南海採取更加挑釁的姿態，導致緊張不斷升高...美國不會限制菲律賓嗎？南海情勢當然已經來到引爆點，非常危險。」

但就華府看來，共軍挑釁危險行徑與日俱增，美國國防部最新「中國軍力報告」（China Military Power Report）指出，共機在國際空域對美國飛機進行超過180次攔截。

新加坡拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）安全專家許瑞麟（Collin Koh）分析，顯然在台灣大選前，局勢將會相當緊張。

許瑞麟指出，「美國一定得維護對台灣的承諾，因此我們很可能會看到中國和美國之間針對各自軍事活動出現新一輪分歧」，但他們很有可能也會擔心如何管控事態升級，因此不太可能暫停這些對話。

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