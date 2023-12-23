詐騙手法層出不窮！　移民署桃園站進入校園向外籍生宣導反詐

▲移民署桃園站進入校園，向外籍生宣導反詐。（圖／桃園站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

近年來詐騙手法層出不窮，為關懷外籍學生來臺求學及生活適應情況，移民署北區事務大隊桃園市服務站於萬能科技大學，舉辦的輔導境外生畢業留臺就業暨企業徵才說明會上，宣導在臺居留法令、反詐騙、防範非洲豬瘟及外來人士在臺生活諮詢服務熱線等重要資訊，協助外籍生瞭解自身權益，在臺能夠安心生活。

▲萬能科技大學國際長致贈桃園市服務站感謝狀。（圖／桃園站提供）

桃園市服務站主任黃英貴表示，針對詐騙手法層出不窮，該站在說明會上宣導新型態詐騙手法及案例，例如海外高薪詐騙、銀行帳戶出借及無卡分期購買3C產品等，提醒學生，天下沒有白吃的午餐，遇到疑似詐騙時，可以撥打「165」反詐騙專線電話查證。同時也要注意人口販運防制的重要性，如自身有護照或居留證被扣留、收入遭到不當剋扣、遭受虐待等情形，可撥打人口販運通報專線110、1955、（02）2388-3095。

▲加強宣導防堵非洲豬瘟。（圖／桃園站提供）

另外，有關外籍學生居留證線上申辦系統操作方式、居留期間變更地址及畢業生居留延期流程等，以及配合移民法修正，明(113)年3月1日起逾期罰鍰將從現在新臺幣2,000元至1萬元的額度，提高為新臺幣1萬元至5 萬元，且管制來臺期間會由最高 3 年延長為最高 7 年，呼籲學生注意居留效期，若逾期居留除了要繳納高額罰鍰，還要面臨出境的風險，影響就學權益甚鉅。



又，聖誕節及農曆年將至，不少外籍生家人會從家鄉寄來禮品，桃園市服務站加強宣導防堵非洲豬瘟，請外籍生提醒家人，不要把含有肉製品的食物寄送到臺灣，以免觸法受罰。另外，若想用美美的花圈來增添過節氣氛，從國外購買或輸入聖誕裝飾要注意，境外植物產品必須經合格加工處理才能輸入，若違規輸入，最高可處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣15萬元以下罰金。