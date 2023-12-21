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新北邀萬人齊聚元旦升旗　發送限量「國旗風車」迎新年

▲新北邀萬人齊聚元旦升旗。（圖／新北市民政局提供）

▲新北邀萬人齊聚元旦升旗，今年特別設計國旗風車為升旗小物。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府2024年元旦升旗典禮活動，將於早上7點半在新北市民廣場舉辦，主題「龍騰新北 齊聚一新」，邀請萬人齊聚，團結迎接嶄新的一年，並特別設計國旗風車，帶給大家新年好兆頭。現場於早上7點開始發送限量2024份國旗風車及紀念版明信片給參與民眾，用滿滿國旗元素意象，象徵在新的一年和中華民國一起打拚。

民政局長林耀長表示，活動主視覺設計融入市政成果，安坑輕軌、三貂嶺生態友善隧道、新北市美術館、熊猴森樂園及歡樂耶誕城，展現過去市府團隊的努力成果，未來也會繼續為市民打拚。許多民眾喜歡過年買風車，祈求「貨如輪轉」，因此今年特別設計國旗風車為升旗小物，為民眾轉來好運，並將好運帶回家。國旗風車直徑15公分，重量約340公克，輕巧可愛，祝福市民新年好運到。

▲新北邀萬人齊聚元旦升旗。（圖／新北市民政局提供）

▲2024元旦升旗，現場於早上7點開始發送限量2024份國旗風車及紀念版明信片給參與民眾。

林耀長指出，本次新北市民廣場升旗典禮也延續國慶升旗亮點，再度安排長18公尺、寬12公尺的大國旗坐鎮，展現非凡氣勢。同時發送3000份手搖國旗，讓大家一起揮舞國旗迎接新年。今年板橋、中和、新莊、土城區公所與各團體將齊聚市民廣場升旗，也歡迎民眾熱情參與。

另外，表演節目也很精采，邀請到旅北都蘭部落文化團、輔仁大學競技啦啦隊活力開場，及在2023西班牙托利蘭諾國際手球分齡錦標賽，勇奪3金的漳和國中手球隊領唱國歌，最後還有糖果星球派對及竹林高中熱舞社表演。同時也將邀請備受矚目的新北高工儀隊領旗進場，並帶來精彩操槍演出，讓民眾感受現場強烈的震撼力，無法到場者可以透過「新北民政保平安」臉書直播同樂。

新北市幅員遼闊，24行政區同步升旗，方便市民就近參與，各區活動、限量好禮各有亮點，如淡水區公所在景色優美的金色水岸辦理，由淡水高中禮兵隊領旗，並邀請到ADC街舞工作室表演，現場發放限量恐龍馬克杯，讓民眾新年第一天就美不勝收。

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