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放久會變黏！橡皮筋製作過程大公開　吸80萬網友按讚觀看

▲▼ 橡皮筋。（圖／CFP）

▲橡皮筋製作過程的影片吸引不少網友按讚。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

橡皮筋放久之後，摸起來會黏黏的、變得沒彈性，但你知道橡皮筋製作原料是什麼嗎？網路一段在印度所拍攝的「橡皮筋製作過程」影片吸引不少網友關注，短短一周吸引80萬人按讚，讓許多人看了嘖嘖稱奇。

紐約郵報報導，橡皮筋整個製作過程其實有許多道程序，農場工人先從橡膠樹上收集乳白色汁液之後，接著就要在工廠進行加工，與染料、其他化學物質混和攪拌，製成各種顏色的橡膠液。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲農場工人先從橡膠樹上收集乳白色汁液之後，在工廠進行加工 。（圖／翻攝自IG）

接下來工人們會把風琴形狀的模具拿出來，把它浸入各個放滿橡膠液的桶子中，取出晾乾，脫模後就會成為橡皮條。接著再進行室外乾燥程序，最終用機器把曬乾的橡皮條切割開來，橡皮筋便製作完成。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲歷經加工、乾燥等程序，橡皮筋便製作完成。（圖／翻攝自IG）

這段影片短短一周就吸引80萬名網友按讚，還有人留言表示，「今天學到了一些新東西」、「之前有誰知道這個？太有趣了」、「第一次看到這個」。甚至還有人開玩笑稱，「橡皮筋的加工過程比食物還要少」。

其實在整個橡皮筋製作過程中，會添加各種含硫物質及穩定劑，在長時間與氧氣、紫外線接觸之後，這些穩定添加劑會揮發，橡皮筋就會變成軟黏狀，若再放久一些，就會出現逐漸脆化、退色的情況。

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