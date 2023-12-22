滿靶奪金！吉安國小廖力玄世界室內射箭賽　勇奪國際金牌奬

▲▼吉安鄉長游淑貞公開表揚廖力玄同學並頒發獎勵金。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣吉安國小射箭隊廖力玄參加2023年世界室內射箭系列賽-U12男子組比賽，一路過關斬將最後以滿靶的優異成績奪下「國際金牌獎」，鄉長游淑貞22日專程到學校頒發嘉勉獎勵金，期許廖力玄同學持續發揮運動專長，為國家、為鄉里爭取更高榮譽。

鄉長游淑貞利用吉安國小舉辦歲末聯歡才藝表演活動機會，公開表揚廖力玄同學並頒發6000元獎勵金，對於廖同學於賽事中，開局和終戰皆以極致的30分滿靶寫下亮眼成績，擊敗各國選手將金牌留在台灣，游鄉長除了鼓勵廖同學在射箭技藝精益求精，恭喜滿臉欣慰笑容的廖爸爸、慰勉校長孫承偉及蕭又壬教練辛勞之外，並期盼小朋友們見賢思齊、都當健康守規矩的吉安寶寶，將來和廖同學及登台表演才藝的哥哥姐姐們一樣，快樂成長、自信展現專長。

吉安國小射箭隊成軍11年，是培育花蓮縣射箭人才的搖籃，有賴歷任教練齊心培育人才，隊員們曾赴美國參加世界賽事勇奪4金1銀佳績，也在國內各項競賽奪得佳績。校長孫承偉感謝縣政府與吉安鄉公所對培育體育運動選手的重視，以及TDCC台灣集中保管結算所長期經費支持，未來學校將不斷持續發掘射箭人才，為花蓮爭光。

這是廖力玄第一次參加國際比賽，不但面對各國射箭菁英，來自對岸的選手更是一路窮追不捨，著實考驗心理素質，他說比賽時雖然緊張，但是最終拿下金牌很開心，擔任射箭隊長的他，自小跟著姊姊練習，父母全力支持他在射箭隊的各項訓練。

游淑貞鄉長表示，很高興看到家長、師長與公務部門齊心實踐育才目標，鄉公所團隊希望提供每個孩子健康茁壯、平安適性、安全學習的環境，未來將責無旁貸致力於發掘與培育學子多元藝能長才，推動多元藝能獎勵計畫，她深信吉安孩子永遠是最棒的！