2023一見雙雕藝術季　打造七股鹽山白色耶誕夜景

▲交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處特地加碼，於12月23、24日聖誕節期間，舉辦夜間光雕秀及夜間風箏展演，將純白的鹽山投影出不同樣貌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2023一見雙雕藝術季」已於12月16日正式在七股鹽山及七股遊客中心開展，為歡慶台南400年，特別邀請Hello Kitty、酷企鵝、蛋黃哥三麗鷗大明星一同登場，參觀人潮絡繹不絕，迄22遊客人數，累計已近2萬人次，還有遊客特地從北部前來為了與可愛的Hello Kitty鹽雕合照。

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交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處特地加碼，於12月23、24日聖誕節期間，舉辦夜間光雕秀及夜間風箏展演，將純白的鹽山投影出不同樣貌，並結合夜光風箏動態燈光效果展演，讓遊客一次飽覽雙雕的繽紛饗宴。

雲嘉南管理處許宗民處長表示，今年第1次在七股鹽山嘗試夜晚活動，白色耶誕節夜間限定「鹽山光雕秀」於傍晚17時-20時15分每15分鐘循環展出，搭配雪花泡泡以及投影在Hello Kitty的粉色燈光映照下，將在寒冷的夜晚為遊客營造浪漫溫暖的影音體驗。另外，本次還特別與「亞洲國際風箏聯合會」合作，將傳統風箏藝術與現代科技結合，以夜光風箏展演結合動態燈光效果，推出聖誕節特定版「聖誕老公公」夜光風箏，歡迎大家來七股鹽山歡度特別的白色聖誕夜。

12月23、24日只要遊客穿戴印有Hello Kitty、酷企鵝或蛋黃哥的服飾、配件來到現場與鹽雕合影，在個人臉書打卡上傳完成，就能獲得一見雙雕藝術季與三麗鷗聯名發行的限定款紀念明信片一組 (活動當天上午11時開始發送，每日限量200組，送完為止)。當天還有雲嘉南觀光圈市集攤位於七股遊客中心展攤。活動期間還有許多系列活動，更多豐富有趣活動資訊，歡迎搜尋「雲嘉南，好好玩！」臉書粉絲專頁查詢。