26歲駐唱女歌手遭「捅穿心臟」亡！追求者持刀行兇　把遺體載回家

▲26歲許姓駐唱歌手遭到追求者殺害，遺體被他載回家。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

馬來西亞巴生地區18日發生一起命案，26歲許姓駐唱歌手遭到追求者殺害，在餐廳內被連捅8刀，導致傷重不治，兇手犯案以後，還直接將遺體載回家，令人感到十分震撼。詳細案發原因為何，仍待進一步釐清。

根據《中國報》報導，26歲的許姓女子平時是駐唱歌手，17日才與男友拍攝情侶專輯照，18日又與追求她2年的男性友人外出用餐。沒想到18日下午2點間，2人用完餐後起了爭執，許女準備離場時，遭男性友人連捅了8刀，導致傷重身亡。

▲追求者連捅8刀殺害許女，接著將遺體載回家。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



男性友人犯案以後，將許女的遺體抱上車輛的副駕駛座，接著一路載回自家門口。警方接獲通報後循線追查，3小時以後才在兇嫌的住宅逮到人，並且找到許女的遺體。

對此，許女的男友表示，他與女友最後聯繫時間是18日下午1點30分，接著再也聯繫不上，還有朋友通知「好像出事了」，讓他十分擔憂。

後來趕去餐廳查看，發現了女友的車輛，原先還感到比較放心，直到後來打探女友的下落，才知道人真的遇害，讓他相當悲痛。法醫相驗後發現，死者的前胸、後背都有中刀，致命傷位在心臟。至於詳細案發原因為何，仍待檢警進一步釐清。