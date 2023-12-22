北市大安區73.2%反廢死　楊植斗：請苗博雅公開表態是否支持死刑？

▲國民黨大安文山區市議員楊植斗喊話苗博雅，請公開表態是否支持死刑？。（圖／楊植斗辦公室提供）

記者陳弘修／台北報導

針對廢死立場與態度，國民黨台北市議員楊植斗22日表示，死刑是民眾關心的議題，根據最新的調查結果，有高達7成3（73.2%）的大安區民眾不支持廢除死刑，認同此次代表民進黨的大安區立委候選人苗博雅主張「廢除死刑」者僅11.9％，請苗博雅公開表態是否支持死刑？

國民黨大安文山區市議員楊植斗22日偕同議員徐弘庭、歷史哥李易修召開記者會，楊植斗表示，根據他委託《ETtoday民調雲》調查結果顯示，整體而言，高達7成3（73.2%）的大安區民眾不支持廢除死刑，僅不到2成（19.4％）支持廢除死刑，回答不知道、沒意見或尚未決定者為7.4％。

此次調查範圍是台北市大安區，對象為年滿20歲的民眾，調查時間從2023年12月13日起至12月18日止，有效樣本數1,068份，在95%信賴區間內，抽樣誤差最大值為±3.0%。

在大安區立委候選人廢除死刑主張認同度部分，楊植斗表示，根據調查結果，高達72.4％大安區民眾認同羅智強主張的「凶殘惡性重大犯罪被判死刑應依法執行」，僅11.9％認同苗博雅主張的「廢除死刑」，另有5.6％表示都不認同，10.0%表示不知道、沒意見或尚未決定。

楊植斗強調，國民黨總統候選人侯友宜與立委候選人羅智強對於死刑的態度，就是重大惡行三審定讞死刑者，就趕快執行。

此外，楊植斗也直接對苗博雅喊話，「你反對死刑，可不可以大聲說出來，讓大安區民眾針對你的政策來做選擇」，不要搖擺不定、藏著不說，但當法務部長說要槍決死囚時，又出來羞辱、質詢罵政府官員說怎麼可以執行死刑，「我們不要這樣的民意代表」。

歷史哥李易修指出，死刑可以分成幾個角度，死刑的功能是要讓罪犯跟受害者得到平衡，讓正義得到伸張，國民黨立委候選人羅智強一直以來也都非常關心死刑議題，且認為台灣需要維持死刑的執行。

歷史哥認為，死刑的社會接受度非常高，因為死刑有直接性的威嚇，就如同新加坡還保留鞭刑一樣，歐洲社會普遍廢除死刑，但治安並沒有比較好。



徐弘庭也表示，增加犯罪者的成本，有助於阻犯罪有，這個社會仍然應該保留死刑這個選項，最後判決是交給法官，不管是任何團體都不應該剝奪司法的選擇權。