　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「新系人馬國家養」！廖先翔告賴品妤　疑拿國安局警衛標案養助理

▲▼國民黨新北立委參選人廖先翔。（圖／廖先翔辦公室提供）

▲國民黨新北立委參選人廖先翔。（圖／廖先翔辦公室提供）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨新北市立委候選人廖先翔今日赴台北地方地檢署，舉發民進黨立委賴品妤助理透過限制性招標方式，取得副總統賴清德萬里老家警衛據點採購案。廖先翔質疑，賴品妤涉嫌利用國安局警衛標案變相養助理，左手轉右手後都是自己人在賺，痛批「新系人馬國家養，滿城好處自己拿」，呼籲檢調應儘速查明，向社會大眾釐清疑慮。

廖先翔表示，經過媒體人黃揚明及PTT網友披露並比對查詢《政府採購網》後，國安局於2020年8月決標的「新北市萬里區警衛據點──3採購案」是以限制性招標的方式採購，決標金額為36萬8000元，該標案是由廠商「林炳泰」得標。但這位「林炳泰」竟是立法委員賴品妤的助理，且對外職稱為層級不低的「特助」，身為該選區立委的特別助理，又同時能拿下招標性質特殊的「限制性招標」副元首警衛據點採購案，這其中的關聯實在讓人懷疑。

廖先翔指出，林炳泰是賴品妤的助理，是地方上都知道的事情，因賴品妤過去三年多很少在地方上出現，幾乎都由林炳泰幫忙跑萬里的行程。但經媒體朋友查詢，發現林炳泰並未列冊於賴品妤立法院的公費助理，令人不禁好奇究竟這助理的薪資如何給付？

廖先翔透露，若依政府採購相關法規，限制性招標是可不經招標，直接給予特定廠商或人士執行標案，考量過往7年多民進黨執政，透過政府標案及安插近親人馬進入政府機關任職的案例層出不窮，懷疑賴品妤涉嫌透過限制性標案的方式，變相養助理。

廖先翔說，林炳泰應屬於「跑行程」的助理，不用進辦公室，只需要代表賴品妤參加地方活動或婚喪喜慶等行程，一般來說，這樣性質的助理確實不一定會報在公費助理名冊，而是由委員每個月自掏腰包補貼幾千塊的車馬費即可。但他質疑，賴品妤到底有沒有自掏腰包給付符合行情的薪資或津貼給林炳泰？又是否有以明示或暗示的方式告知林炳泰，可透過拿下國安局的限制性標案，來變相取代賴品妤應給付予的車馬費？

廖先翔痛批，這種巧合可能涉及《貪污治罪條例》，因此今日赴地檢署按鈴告發，希望檢調能儘速釐清賴品妤是否有涉入該起採購案，以及賴品妤是否有按月如實給付林炳泰符合行情的薪資或津貼，以向社會大眾解除疑慮。

▼決標公告。（圖／廖先翔辦公室提供，點圖放大）

▲▼決標公告。（圖／廖先翔辦公室提供）

▲▼決標公告。（圖／廖先翔辦公室提供）

▲▼決標公告。（圖／廖先翔辦公室提供）

▲▼決標公告。（圖／廖先翔辦公室提供）

ET快訊
日網友見椅子「1設計」驚呼天才！　網曝台灣早就有
LIVE／馮迪索遭告性侵！誇張情節曝光　iPhone一折人潮
冷到聖誕節！　跨年天氣出爐「2地雨中倒數」
沒穿內衣北車發麵包！　「H半球」白肌妹身分起底
馮迪索公司爆「潛規則」！女助理被叫上床　高層脫襯衫
快訊／3官兵仍未尋獲　艦指部曝「安全索撕裂」
剪斷男友命根「沖馬桶」！　彰化狠女判刑定讞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠營稱「礦工是被遺忘的人」　李艷秋酸：執政8年怎不為鄉親盡力

萬里老家無法信託？　賴清德競總批藍：轉移侯友宜包租公爭議

「新系人馬國家養」！廖先翔告賴品妤　疑拿國安局警衛標案養助理

快訊／海虎潛艦3人落水失蹤仍未尋獲　艦指部曝初步調查結果

爆都更人頭轉行當侯友宜政治獻金人頭　時力揭「侯習慣」：依法行政？

海虎軍艦3官兵失蹤　陳建仁：希望很快就能得到好結果

藍營控賴清德萬里老宅不能信託　綠委批雙標：僅剩行政處理問題

北市驚傳吸毒者狠心虐貓　許淑華拋3點改革：建立前科檢索平台

柯文哲民調已崩盤？　吳子嘉分析：未來支持度恐跌至15%左右

傅崐萁正式投入選戰！冒雨於花蓮吉安沿街徒步拜票

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

寒流來襲氣溫下探10度　最冷剩6度4縣市豪大雨

騎士路中央撿東西被叭　不爽掏西瓜刀狂揮砍車

創意運動！瓶蓋當棒球　不同握法投出多變球路

女賊剛交保偷吃北檢外送漢堡　被逮稱肚餓！點餐書記官傻眼

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

綠營稱「礦工是被遺忘的人」　李艷秋酸：執政8年怎不為鄉親盡力

萬里老家無法信託？　賴清德競總批藍：轉移侯友宜包租公爭議

「新系人馬國家養」！廖先翔告賴品妤　疑拿國安局警衛標案養助理

快訊／海虎潛艦3人落水失蹤仍未尋獲　艦指部曝初步調查結果

爆都更人頭轉行當侯友宜政治獻金人頭　時力揭「侯習慣」：依法行政？

海虎軍艦3官兵失蹤　陳建仁：希望很快就能得到好結果

藍營控賴清德萬里老宅不能信託　綠委批雙標：僅剩行政處理問題

北市驚傳吸毒者狠心虐貓　許淑華拋3點改革：建立前科檢索平台

柯文哲民調已崩盤？　吳子嘉分析：未來支持度恐跌至15%左右

傅崐萁正式投入選戰！冒雨於花蓮吉安沿街徒步拜票

浪犬被當靶「37公分木箭穿頸」險喪命　超恐怖兇器曝光！

英男遭小20歲女友「下藥近1年」說話困難、流口水　慘被騙走積蓄

紅海危機歐洲線運價飆　陽明再爆28萬張大量

湧浪大太竟撕裂安全索！海虎艦11人上甲板6落水　返港接受調查

「台日雙獅會」重啟　統一獅明年2月赴日交流、啦啦隊女孩隨行

3好友鐵軌旁自拍　女開心比讚「下秒就被火車撞」驚險畫面曝

泰版《櫻桃魔法》男男泡溫泉洩大胸肌！　海外放送突喊卡…秒下架

蘇打綠罕見挑戰唱跳！　阿龔「狂飆舞技」累癱崩潰了

亮・珠寶／李聖經多色寶石上身好時髦　十字架項鍊炫目

不婚不生成新常態「連帶影響購車喜好」！全方位日系小車備受關注

政治熱門新聞

ET民調／萬里老家拆彈失敗？　政見會後賴蕭50-59歲、中部地區大跌

才拜託不要...下秒怪手拆了！　南鐵陳家留不住：賴清德當自己偉人

快訊／柯文哲農地動工了！怪手進駐開挖刨柏油

軍公教人員要發年終了！明年1月31日入帳　最多可領2.5個月

稱賴清德老家撤哨倉皇　吳子嘉揭內幕

賴宅公益信託是詐騙　謝龍介點4大謊

快訊／海虎潛艦3人落水失蹤仍未尋獲　艦指部曝初步調查結果

賴清德老家公益信託　　會計師坦言「1因素」恐有困難

柯文哲消失44秒　民視高層曝原因

ET民調／賴清德喊能「維持現狀真和平」　50.6%認為當選恐讓兩岸惡化

柯侯政見會砲打中央　行政院發9張圖嚴正澄清

賴清德：未來女總統不只蔡英文一位

「福華1984」豐富好禮首登場　綠舞住宿券入住送現折金

賴清德：高雄成海洋國家首都　絕不向威權低頭

更多熱門

相關新聞

北市驚傳吸毒者狠心虐貓　許淑華拋3點改革

北市驚傳吸毒者狠心虐貓　許淑華拋3點改革

北市動物保護處於18日接獲民眾通報於本市信義區發生虐貓慘案，疑似有數隻貓咪遭人為虐待致死，貓屍數量多達5具，甚至還牽涉到毒品案情等。對此，民進黨立委候選人、台北市議員許淑華提出3點改革方針，包括加重罰則、賦予動保機關即時救援受虐動物的權限，並透過建立動保前科檢索平台，限制其領養、減少再犯管道，「毛孩帶給大家的快樂與溫暖，也應回饋他們一個充滿愛的台灣」。

傅崐萁正式投入選戰！

傅崐萁正式投入選戰！

柯農地開挖　他：挖出水泥、鋼筋

柯農地開挖　他：挖出水泥、鋼筋

蘇貞昌：讓礦工家人寢食難安　非父母官該有態度

蘇貞昌：讓礦工家人寢食難安　非父母官該有態度

賴清德：高雄成海洋國家首都　絕不向威權低頭

賴清德：高雄成海洋國家首都　絕不向威權低頭

關鍵字：

2024立委2024六都立委2024新北市立委廖先翔國安局警衛標案助理賴品妤

讀者迴響

熱門新聞

「輔大女約砲5閨蜜男友」瘋傳　真相曝光

快訊／《玩命關頭》馮迪索被告性侵

「2016霸王寒流」冷到忘不了　爆有感：此生第一次

太平山21日深夜下雪了　-6°C雪白美景遊客驚喜

今天冬至！　「6禁忌」犯了小心衰整年

周杰倫深夜突拋「超大驚喜」！ 粉全暴動嗨喊：最好的聖誕禮

19歲男拒赴柬做不法遭虐死　8惡煞牢中過年

軍人猝死　住家前「碰一聲」倒地亡

護理師女神凸2點逛IKEA！隨手一拉內褲露出

冬眠級「三明治蓋被法」暖整夜！1部位最多人忽略

即／理科太太遭起訴！蒐集老公病史　涉違反個資法　

冬至寒流發威！清晨6.7℃「19縣市極寒冷」

iPhone一折特賣中午開搶！ 果粉不畏寒冬排隊搶便宜

馮迪索浴室性侵完事問：手機在哪？女助理忍13年揭內幕

黎姿半癱弟弟「站起來了」！

更多

最夯影音

更多
用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開
24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

寒流來襲氣溫下探10度　最冷剩6度4縣市豪大雨

寒流來襲氣溫下探10度　最冷剩6度4縣市豪大雨

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面