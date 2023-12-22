「新系人馬國家養」！廖先翔告賴品妤　疑拿國安局警衛標案養助理

▲國民黨新北立委參選人廖先翔。（圖／廖先翔辦公室提供）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨新北市立委候選人廖先翔今日赴台北地方地檢署，舉發民進黨立委賴品妤助理透過限制性招標方式，取得副總統賴清德萬里老家警衛據點採購案。廖先翔質疑，賴品妤涉嫌利用國安局警衛標案變相養助理，左手轉右手後都是自己人在賺，痛批「新系人馬國家養，滿城好處自己拿」，呼籲檢調應儘速查明，向社會大眾釐清疑慮。

廖先翔表示，經過媒體人黃揚明及PTT網友披露並比對查詢《政府採購網》後，國安局於2020年8月決標的「新北市萬里區警衛據點──3採購案」是以限制性招標的方式採購，決標金額為36萬8000元，該標案是由廠商「林炳泰」得標。但這位「林炳泰」竟是立法委員賴品妤的助理，且對外職稱為層級不低的「特助」，身為該選區立委的特別助理，又同時能拿下招標性質特殊的「限制性招標」副元首警衛據點採購案，這其中的關聯實在讓人懷疑。

廖先翔指出，林炳泰是賴品妤的助理，是地方上都知道的事情，因賴品妤過去三年多很少在地方上出現，幾乎都由林炳泰幫忙跑萬里的行程。但經媒體朋友查詢，發現林炳泰並未列冊於賴品妤立法院的公費助理，令人不禁好奇究竟這助理的薪資如何給付？

廖先翔透露，若依政府採購相關法規，限制性招標是可不經招標，直接給予特定廠商或人士執行標案，考量過往7年多民進黨執政，透過政府標案及安插近親人馬進入政府機關任職的案例層出不窮，懷疑賴品妤涉嫌透過限制性標案的方式，變相養助理。

廖先翔說，林炳泰應屬於「跑行程」的助理，不用進辦公室，只需要代表賴品妤參加地方活動或婚喪喜慶等行程，一般來說，這樣性質的助理確實不一定會報在公費助理名冊，而是由委員每個月自掏腰包補貼幾千塊的車馬費即可。但他質疑，賴品妤到底有沒有自掏腰包給付符合行情的薪資或津貼給林炳泰？又是否有以明示或暗示的方式告知林炳泰，可透過拿下國安局的限制性標案，來變相取代賴品妤應給付予的車馬費？

廖先翔痛批，這種巧合可能涉及《貪污治罪條例》，因此今日赴地檢署按鈴告發，希望檢調能儘速釐清賴品妤是否有涉入該起採購案，以及賴品妤是否有按月如實給付林炳泰符合行情的薪資或津貼，以向社會大眾解除疑慮。

▼決標公告。（圖／廖先翔辦公室提供，點圖放大）

