陸定存利率2023第三降至「1字頭」　10萬人民幣存三年少750元利息

▲大陸民眾至銀行辦理存款業務。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸各大銀行在年末迎來2023年第三輪降息，陸續調降存款掛牌利率。同時，部分銀行大額存單利率也出現調整，最高降幅甚至達到30BP（基點）。根據實測，將10萬元人民幣（約43萬元新台幣）投入三年定期存款，假使利率由2.2％降至1.95％，利息將減少750元人民幣（約3272元新台幣）。

▲大陸銀行近期存款掛牌利率連降。（圖／魏有德製）

《每日經濟新聞》報導，早在去（2022）年9月15日，穩定了7年之久的國有行掛牌利率迎來了第一次調整，隨後在今（2023）年的6月8日、9月1日分別再次調整。而此次也是年內國有行第三次下調掛牌利率，距上次調整時隔3個多月。

中國銀行官網顯示，該行於12月22日下調人民幣存款利率，定期整存整取三個月、半年和一年期利率均下調10個基點，一年期利率降至1.45%；二年期下調20個基點至1.65%；三年期和五年期均下調25個基點，分別至1.95%和2.00%。

至於工商銀行、農業銀行及交通銀行同樣於22日下調人民幣存款利率，調幅與中國銀行相同。對於大陸多間國有銀行下調存款利率，外界預估中小銀行將會陸續跟進，時間點或在年後，不過，調幅應不及大行。