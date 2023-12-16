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大陸 大陸焦點 特派現場

超美女員工遭上司權勢性侵！她含淚就範3次崩潰檢舉　2人長相曝光

▲▼女員工遭到上司權勢性侵。（圖／翻攝微博）

▲女員工遭到上司權勢性侵，最後崩潰實名制檢舉。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

大陸江蘇銀行鎮江分行近日爆出性醜聞，一名徐姓女員工檢舉馬姓上司利用權勢，逼迫與她發生性關係，且這種情況發生至少三次，實名檢舉曝光以後，瞬間掀起大量討論，而2名當事人的照片也隨之曝光。

綜合陸媒報導，這名徐姓女員工近期在公司內部群組實名檢舉，先是介紹了自己的名字、任職的單位，接著再指控馬姓上司利用權勢的優勢，對她進行施壓，進而要求發生性關係。

徐女一共列出了3次發生關係的地點，痛苦直言「我對不起我的老公，對不起我的家庭和小孩」，同樣對不起馬姓上司的妻子，也希望公司能夠秉公處理，如果沒有獲得妥善處置，她將繼續向上級機關檢舉。

▼女員工遭到上司權勢性侵。（圖／翻攝微博）

▲▼女員工遭到上司權勢性侵。（圖／翻攝微博）

消息掀起了大量討論，而江蘇銀行鎮江分行調查後表示，涉案的分別是鎮江分行營業部的徐姓女員工，以及營業部的馬姓團隊經理，現在已經免去馬男的責任，馬男也已提出辭職，後續會加強幹部員工作風建設、教育管理工作。

消息掀起熱烈討論後，徐女與馬男的照片也都被挖了出來。從照片當中可以看見，徐女長得十分清秀，馬男也長得相當英俊，沒想到竟發生權勢性侵的事件，令人咋舌。

▼女員工遭到上司權勢性侵，2人的照片也被挖出。（圖／翻攝微博）

▲▼女員工遭到上司權勢性侵。（圖／翻攝微博）

許多大陸網友看完了來龍去脈，不禁狂刷留言，「辭職就好了？沒有其他懲處」、「辭職還需要報官嗎」、「誰知道這是不是個案，建議徹查」、「第一時間就該報警了。」

 
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