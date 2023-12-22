畫面曝光！海虎潛艦3官兵墜海失聯逾17hrs　3艦1艇+黑鷹全面搜救

記者賴文萱、陳崑福／高雄-屏東連線報導

海軍艦隊指揮部256戰隊海虎軍艦21日下午驚傳意外！由於軍艦執行任務期間裝備脫落，實施浮航固定時，因瞬間湧浪過大，導致陳姓少校等6人不慎落水（均穿著救生衣），目前3人仍失蹤，已逾17小時。目前海巡署除旗津艦投入搜救外，也加派台南艦等共3艦1艇奔赴現場，另外，空軍六聯隊昨也派出C-130投擲照明彈，協助搜救。

▲海虎潛艦驚傳6官兵不慎落水，目前仍有3人失蹤。（圖／資料照）



▲▼海虎潛艦官兵落海失蹤，海巡署全力搜救 。（圖／記者賴文萱翻攝）

海軍艦隊指揮部指出，事發在左營外海，已成立緊急應變中心，第一時間除派遣S70-C反潛直升機、主艦隊的兵力外，海巡署也立即派遣軍艦前往搜救。

當時海巡署正在海上值勤的旗津艦獲報後也趕往左營外海協尋。截至今日上午8時，海巡搜救艦艇能量為三艦一艇（台南艦、旗津艦、巡護七號、高雄隊10075艇），並由海軍統籌調度搜救規劃。

▲海虎潛艦3官兵落海，目前仍失聯。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，昨晚空軍六聯隊也派出C-130投擲照明彈，協助搜救，國搜昨下午4點也派遣空勤總隊高雄分遣隊的海豚機去搜救，並由高雄UH60重裝黑鷹執行，不過深夜機組回報搜尋未果，後續交接由空軍接續搜索。

昨天第一時間陳姓少校、叢姓上尉與李姓士官等3員已經救起，意識清楚；另林姓士官長、顏姓及張姓士官持續搜救中。