稱賴清德老家撤哨太倉皇　吳子嘉揭內幕：火大了嘛

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨總統候選人賴清德宣布要將萬里老家交付公益信託，國安局已在21日依法撤收維安。不過，《美麗島電子報》董事長吳子嘉批評，國安局撤收維安竟然是叫軍官動手搬東西，根本就是「倉皇出走」，推測可能是民進黨高層對這件事情有不同意見，「火大了嘛，蔡總統一定非常火大，弄成這個樣子，她是一個受不了這種事情的人。」

▲賴清德萬里老家爭議不斷。（資料照／記者郭世賢攝）

針對賴清德萬里老家爭議，由於賴已經表明要將房子交付公益信託，並優先做為礦工紀念館使用。國安局表示，考量到該處所已不屬於「特種勤務條例」規定之安全維護對象的住居所，所以將在21日依法撤收。

吳子嘉21日在政論節目《關鍵時刻》中提到，賴清德20日處理完老家爭議之後，這件事情應該就要停損了，但問題是國安局21日撤退的樣子太不像話，這些人起碼好幾個都是校級、尉級軍官，結果都是軍官在拆東西、搬東西，今天如果是部隊要撤離，一定會有作戰計畫，卻弄成這個樣子，根本就像是「倉皇出走」。

吳子嘉接著說，應該是有人下指示趕緊走，能夠講這句話的當然是國安局的任務指揮官，任務指揮官聽誰的指揮，那一定是局長直接交代，一通電話通知就做了，沒想到卻弄出一連串不是正常撤退的行為，這也不符合20日所謂的停損狀況，也就是說，民進黨內部可能有非常大的爭議，國安局在這件事情裡面進退失據，或許跟指揮權混亂有關。

吳子嘉認為，國安局理論上只聽總統指揮，所以他覺得這個命令應該是總統蔡英文下的，「火大了嘛，蔡總統一定非常火大，弄成這個樣子，她是一個受不了這種事情的人」，而且蔡已經要退休了，快退休還擁有將近一半的支持度其實非常厲害，蔡想要留下一個完美結局，沒想到鬧出一大堆事情。

吳子嘉說，國安局這次的行動應該發包給專業機構處理，他們只要在旁邊監督就好，甚至也能調兵、調工進來做，而不是自己親自動手，「這個不像話的內容是什麼東西，我認為是民進黨的高層對這件事情本身有不同的意見，甚至於講難聽一點，火大了嘛」，他相信在未來20幾天之內，賴清德的老家會成為全台最著名的觀光景點，「樹欲靜而風不止，這個風會越吹越大，而且是邪風」。

▲賴清德宣布將老家交付公益信託，之後繼續專心跑行程、衝選情。（資料照／記者呂晏慈攝）

不過，面對萬里老家爭議，賴清德競選總部發言人郭雅慧21日表示，賴清德萬里寓所的區域警衛安全，根據《特種勤務條例》第12條第1項規定，針對安全維護對象的住居所等，基於因應危害防止之必要，得劃出安全維護區及設置安全設施，相關居所都依法需要部署維安，這是法律規定，並沒有任何特權，而相關作為也都是依照政府採購法規辦理。

郭雅慧強調，總統、副總統的維安，或者是現在的正副總統候選人都有相關規定，而且不分黨派，期盼有心人士不要為了選舉利益，刻意用煽動的語言指涉，這樣的行為，不僅是在傷害執行勤務的維安同仁，更會造成社會的撕裂。