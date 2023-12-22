寒流還沒結束！　鄭明典提醒1地區今晚更低溫

▲寒流發威，嘉義以北溫度局部低於10度。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導

寒流發威，嘉義以北溫度局部低於10度。前中央氣象局長鄭明典在臉書發文提醒，寒流還沒結束。

中央氣象署指出，今天（22日）清晨是這波寒流影響最強的時段，臺南以北及宜蘭觀測僅8-10度，高屏約11、12度，花、東約14、15度，局部空曠地區則更低一些，氣象署持續發布低溫特報，臺南以北、東半部有局部10度以下低溫出現的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過鄭明典今早在臉書發文「冷色系延伸到台南境內！寒流還沒結束，南部今晚仍有更低溫的機率，請注意氣象署的低溫特報！」

中央氣象署現在針對全台19縣市發佈低溫特報，提醒今(22)日新北市、桃園市、新竹縣及連江縣局部地區有6度以下氣溫發生機率。

【橙色燈號(非常寒冷)】

新北市、桃園市、新竹縣有6度以下氣溫發生的機率；基隆市、臺北市、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣(註1)有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號(寒冷)】

新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、花蓮縣、臺東縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。