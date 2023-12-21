　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台北「寒流達標」番薯冰白頭！3座山可望下雪　低溫警報3縣市探6°C

▲▼雪霸國家公園,雪山主峰入冬初雪。（圖／雪霸處提供）

▲雪山主峰日前迎來入冬初雪。（資料照／雪霸處提供）

記者許力方／台北報導

寒流報到！中央氣象署指出，今（21日）晚到明天（22日）清晨是這波寒流影響最明顯時後，北台灣僅8、9度，中部及花蓮10、11度，南部及台東12、13度，針對全台19縣市發布「低溫特報」，新竹以北、宜花及金門低溫持續時間長，局部下探6度，前局長鄭明典也說，台北於今晚8時已經「寒流達標」。另外，北北基宜4縣市發布「大雨特報」。

氣象署今天下午4時許針對19縣市發低溫特報，各地受寒流影響，非常寒冷，易出現10度以下氣溫，伴隨的強風將使體感「更冷」。其中新北市、桃園市、新竹縣有6度以下發生機率，台北、基隆、宜蘭、花蓮、金門有持續10度或以下氣溫，連江有持續6度或以下氣溫發生機率，為「橙色燈號」非常寒冷區域。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼冷空氣經過暖洋面出現顯著「冷雲街」現象，非常寒冷。（圖／中央氣象署）

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▼寒流報到番薯冰白頭，台北測站已經出現10.4度。

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

氣象局前局長鄭明典今晚指出，寒流冷冷的冬至，是太陽直射南回歸線、最南端的直射點，而根據氣象署觀測，台北測站的溫度變化圖，於今晚8時來到10.4度，「四捨五入『寒流』先達標」，但這波寒流不會在乎這個小誤差，是一個顯著的寒流系統，全台有感。

災害預報士賈新興分析，這波寒流預估最冷時間落在今晚到明晨，苗栗以北空曠區及花東縱谷區有8度以下的低溫可能，台北則有接近9度左右低溫的機率。降雪部份，今天深夜至明天清晨，拉拉山及太平山有降雪機率，大屯山可能有雨夾雪；他根據氣象署觀測指出，太平山、拉拉山、大屯山今晚7時許的溫度分別是0.2、0.9、2.7度，「水氣都夠，就看氣溫了」！

今晚至明天清晨是這波寒流影響最明顯的時候。氣象署表示，北台灣僅8度，中部及花蓮10度，南部及台東12度，局部空曠地區再低1至2度，台南以北、東半部都有10度左右低溫出現機率，明天白天雖然溫度上升，但北部、宜花12至14度，中南部、台東地區17至20度，依舊寒冷。

降雨方面，今天各地雲量多，除了迎風面北北基宜於今晚8時許持續「大雨特報」外，中南部也有降雨。清晨受到南方雲系北移的水氣影響，北部、東半部、南部地區及中部山區有局部短暫雨，中部平地也有零星短暫雨，白天以後降雨會逐漸縮減至桃園以北，以基隆北海岸、宜蘭、大台北山區為主。

▼寒流最凍時刻全台有感！低溫特報3縣市有6度以下發生機率。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

ET快訊
小禎深夜突爆氣「養些人製造麻煩」：病根本不會好
百萬YTR秀G奶組電腦！鄉民暈爆
賴清德老宅公益信託「赤裸裸詐騙」　謝龍介點出4大謊言
寒流來襲　桃園男倒地死亡
陳美鳳凍齡貌被酸全靠錢　嚴立婷揭內幕反擊：以為這樣醫美有用？
台北「寒流達標」番薯冰白頭！3座山可望下雪　低溫警報3縣市探

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台北「寒流達標」番薯冰白頭！3座山可望下雪　低溫警報3縣市探6°C

抽獎、彩券狂中！他用命盤分析「中獎體質」　眾人嘆：我是絕緣體

健保會遭架空！付費者代表舉牌抗議　薛瑞元：修訂健保收支運用辦法

冬至要來了！3生肖財運旺炸　買彩券「中獎機率」暴增

低溫來襲「凍」末條！3招讓保暖家電效果更佳

明天冬至「5秘招」最強轉運！湯圓吃對桃花旺爆

雪山主峰下冰霰！樹叢結滿銀白霧淞畫面曝　北稜角石頭也結冰

公司年收千萬！「男主管+2女」出差睡2周　全場綠了：好噁心

台人愛把「這3字」掛嘴邊！　一票爆共鳴：有事的人越來越多

公廁激戰不關門「男友打槍看她DIY」！陌生人一看羨煞：玩很花喔

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

化妝品＝標點符號？！　超強妹子用「）」畫臥蠶

這次要去哪？12/22(五) 晚間8點 跟著Fred遊大邱！

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

草爺自豪尺寸「極度滿意！」　若潼「對8公分沒概念」：沒特別多經驗

美國男逛台灣市場狂被投餵　店家熱情送零食：這是禮物

男車主遇惡霸貓佔引擎蓋　勸離無果只能強制抱離XD

娃娃機投50元中了可換2萬　台中警查扣47賭博式機台

台北「寒流達標」番薯冰白頭！3座山可望下雪　低溫警報3縣市探6°C

抽獎、彩券狂中！他用命盤分析「中獎體質」　眾人嘆：我是絕緣體

健保會遭架空！付費者代表舉牌抗議　薛瑞元：修訂健保收支運用辦法

冬至要來了！3生肖財運旺炸　買彩券「中獎機率」暴增

低溫來襲「凍」末條！3招讓保暖家電效果更佳

明天冬至「5秘招」最強轉運！湯圓吃對桃花旺爆

雪山主峰下冰霰！樹叢結滿銀白霧淞畫面曝　北稜角石頭也結冰

公司年收千萬！「男主管+2女」出差睡2周　全場綠了：好噁心

台人愛把「這3字」掛嘴邊！　一票爆共鳴：有事的人越來越多

公廁激戰不關門「男友打槍看她DIY」！陌生人一看羨煞：玩很花喔

快訊／捷克校園傳槍響！警證實「多人死傷」　學生逃竄畫面曝

勇士扳倒綠軍苦等的「反轉」來了？　柯瑞：充滿決心的一勝

ROSÉ聖誕禮收到手軟　Tiffany送特別版愛心金鍊寵她

新北女罹癌、子患嚴重貧血　圓融行善團伸援募14萬應急

敖犬「預習拍婚紗」空姐女友正翻！香肩美腿看光：恨不得馬上婚禮

柯侯政見會砲打中央　行政院發9張圖嚴正澄清：勿為選舉私利散布不實資訊

最強凍齡！56歲妮可基嫚新造型穿FENDI裸色禮服辣翻了　少女體態超逼人

好準！挑「3種動物」1分鐘測出「你在別人眼裡的樣子」

聲優王子宮野真守證實離婚！　前妻親揭「結束15年婚」內幕

胡小禎深夜爆氣「養些人製造麻煩」　皮蛇8月才復發：病根本不會好

兩貓打架...被「強迫和好」黏TT　鬆手後秒破功！網笑：更好打了

生活熱門新聞

「2016霸王寒流」冷到忘不了　爆有感：此生第一次

4縣市豪大雨！寒流凍全台清晨9.7℃　今晚最冷探6度

女友尾牙中旅遊大獎！另一得獎者是總經理

150萬卡友注意！「好市多宣布1驚喜」

南投女學霸高顥瑄錄取哈佛大學　獲百萬獎學金

今晚北部6°C　明體感溫度1°C

4：40爆冷「超商一堆人排隊」！真相神展開

職棒球員被控「全飛機等他一家」！陳子豪妻怒反擊

東亞寒潮爆發！寒流最強時刻到

快訊／和春學院、中州科大、台灣首府大學解散　安置330名學生

爸房間狂傳呻吟聲「高潮了」！她超慌：媽媽不在家…

「真鄉下工寮」曝光！醫公開老家照　留言刷一排勵志

日韓澳泰越　虎航機票899元起

台人愛把「沒關係」掛嘴邊！　一票爆共鳴

更多熱門

相關新聞

今晚北部6°C　明體感溫度1°C

今晚北部6°C　明體感溫度1°C

今明兩日是寒流最強的時刻，今晚明晨最冷，新竹以北到宜花局部地區下探6度，明日體感溫度北部最低1度，另北部、宜蘭1500公尺以上高山有降雪機會，如拉拉山、太平山等，明日降雨區域減少，周六白天寒流減弱，但依然偏冷，周日又一波冷氣團南下，並影響至下周二，接著預計下周四又會有一波冷空氣。

東亞寒潮爆發！寒流最強時刻到

東亞寒潮爆發！寒流最強時刻到

快訊／玉山北峰11:20下冰珠

快訊／玉山北峰11:20下冰珠

今晚低溫6°C　北部體感溫度1°C

今晚低溫6°C　北部體感溫度1°C

大屯山有飄雪機率　追雪地點一次看

大屯山有飄雪機率　追雪地點一次看

關鍵字：

氣象氣象雲低溫特報鄭明典賈新興

讀者迴響

熱門新聞

陳志強求婚照驚見「3對演藝圈CP偷親」！

「2016霸王寒流」冷到忘不了　爆有感：此生第一次

婚禮現場「成人交疊片」大播送　台下沉默了

砍死女歌手「強迫屍體正坐副駕」！許佳玲遇害畫面曝

曾智希被求婚「不能Say no」！

軍人猝死　住家前「碰一聲」倒地亡

4縣市豪大雨！寒流凍全台清晨9.7℃　今晚最冷探6度

蔡詩芸全說了！　「浴室恩愛王陽明」認了：想拼第二胎

女友尾牙中旅遊大獎！另一得獎者是總經理

南投女學霸高顥瑄錄取哈佛大學　獲百萬獎學金

台中女遭熱湯潑臉毀容！3兇嫌求輕判

人妻喊：不知摩鐵是什麼！去唱歌變「無套壞壞」

今晚北部6°C　明體感溫度1°C

女大生連送4次急診　「水壺1部位沒洗」害染病

4：40爆冷「超商一堆人排隊」！真相神展開

更多

最夯影音

更多
迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」
柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

化妝品＝標點符號？！　超強妹子用「）」畫臥蠶

化妝品＝標點符號？！　超強妹子用「）」畫臥蠶

這次要去哪？12/22(五) 晚間8點 跟著Fred遊大邱！

這次要去哪？12/22(五) 晚間8點 跟著Fred遊大邱！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面