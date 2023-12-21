台北「寒流達標」番薯冰白頭！3座山可望下雪　低溫警報3縣市探6°C

▲雪山主峰日前迎來入冬初雪。（資料照／雪霸處提供）



記者許力方／台北報導

寒流報到！中央氣象署指出，今（21日）晚到明天（22日）清晨是這波寒流影響最明顯時後，北台灣僅8、9度，中部及花蓮10、11度，南部及台東12、13度，針對全台19縣市發布「低溫特報」，新竹以北、宜花及金門低溫持續時間長，局部下探6度，前局長鄭明典也說，台北於今晚8時已經「寒流達標」。另外，北北基宜4縣市發布「大雨特報」。

氣象署今天下午4時許針對19縣市發低溫特報，各地受寒流影響，非常寒冷，易出現10度以下氣溫，伴隨的強風將使體感「更冷」。其中新北市、桃園市、新竹縣有6度以下發生機率，台北、基隆、宜蘭、花蓮、金門有持續10度或以下氣溫，連江有持續6度或以下氣溫發生機率，為「橙色燈號」非常寒冷區域。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼冷空氣經過暖洋面出現顯著「冷雲街」現象，非常寒冷。（圖／中央氣象署）



▼寒流報到番薯冰白頭，台北測站已經出現10.4度。



氣象局前局長鄭明典今晚指出，寒流冷冷的冬至，是太陽直射南回歸線、最南端的直射點，而根據氣象署觀測，台北測站的溫度變化圖，於今晚8時來到10.4度，「四捨五入『寒流』先達標」，但這波寒流不會在乎這個小誤差，是一個顯著的寒流系統，全台有感。

災害預報士賈新興分析，這波寒流預估最冷時間落在今晚到明晨，苗栗以北空曠區及花東縱谷區有8度以下的低溫可能，台北則有接近9度左右低溫的機率。降雪部份，今天深夜至明天清晨，拉拉山及太平山有降雪機率，大屯山可能有雨夾雪；他根據氣象署觀測指出，太平山、拉拉山、大屯山今晚7時許的溫度分別是0.2、0.9、2.7度，「水氣都夠，就看氣溫了」！

今晚至明天清晨是這波寒流影響最明顯的時候。氣象署表示，北台灣僅8度，中部及花蓮10度，南部及台東12度，局部空曠地區再低1至2度，台南以北、東半部都有10度左右低溫出現機率，明天白天雖然溫度上升，但北部、宜花12至14度，中南部、台東地區17至20度，依舊寒冷。

降雨方面，今天各地雲量多，除了迎風面北北基宜於今晚8時許持續「大雨特報」外，中南部也有降雨。清晨受到南方雲系北移的水氣影響，北部、東半部、南部地區及中部山區有局部短暫雨，中部平地也有零星短暫雨，白天以後降雨會逐漸縮減至桃園以北，以基隆北海岸、宜蘭、大台北山區為主。

▼寒流最凍時刻全台有感！低溫特報3縣市有6度以下發生機率。

