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冬至寒流發威！清晨6.7℃「19縣市極寒冷」　跨年天氣曝光

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,冬衣,口罩,流感,防疫,過馬路,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲寒流發威，北台灣極度寒冷。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今(22日)天是24節氣中冬至，清晨寒流激發的「胞狀雲」一路從黃海延伸至台灣北部海面，北台灣仍有低層雲，北台灣有弱降水回波。截至5：13本島縣市平地最低氣溫出現在桃園(楊梅區)6.7度。氣象局也針對全台19縣市發佈低溫特報。另外，專家也透露跨年天氣狀況。

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象署）

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▲橙色燈號(非常寒冷)新北市、桃園市、新竹縣有6度以下氣溫發生的機率；基隆市、臺北市、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。黃色燈號(寒冷)新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、花蓮縣、臺東縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。（圖／中央氣象署）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(22)日至明(23日)晨、受「寒流」影響最大，北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴；各地氣溫持續偏低，北台「極寒冷」，中部偏冷、南部早晚冷，民眾應注意保暖、農漁業慎防寒美。各地區氣溫：北部7至12度，中部8至18度，南部10至21度、東部9至20度。

氣象局針對全台19縣市發佈低溫特報，新北市、桃園市、新竹縣有6度以下氣溫發生的機率；基隆市、臺北市、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣(註1)有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。

新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、花蓮縣、臺東縣有10度以下氣溫發生的機率。

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象署）

明(23日)白天起至下週(24)日下午冷空氣略減弱，北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區有局部短暫降雨的機率，合歡、雪山、南湖⋯等3000公尺以上高山，低溫仍在零度以下，降雪機率高。北台灣持續濕冷，中南部早晚偏冷。下週日晚至週二(26日)晨冷空氣略增強，天氣好轉、但早晚仍很冷，應持續保暖！

這波強「極地大陸氣團」的冷空氣，流經的地區(華中以北及日、韓⋯)帶來十幾天破紀錄的極冷天氣，未來需要一段時間，極地才能再醞釀規模相近的冷空氣。最新模式模擬亦顯示，跨年前無強冷空氣影響；下週二白天起至週三(27日)冷空氣再減弱，各地晴朗，氣溫回升，日夜溫差擴大。下週四(28日)南方水氣移入，降雨機率提高；下週五(29日)水氣通過，轉為西晴偶雨的天氣。

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