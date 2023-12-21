新北女罹癌、子患嚴重貧血　圓融行善團伸援募14萬應急

▲圓融行善團18日將14萬元善款送到榮總給黃女士（中），新北市府和三重區公所提供3萬元急難救助金。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市三重區一位黃女士罹患淋巴癌，才剛做完階段性化療，沒想到她10歲兒子被檢查出嚴重再生不良性貧血，目前正等待骨髓移植，然而臍帶血配對移植與後續衍生醫療費用初估計260萬元，僅憑丈夫擔任司機家庭收入有限，圓融行善團聞訊，募集14萬元送至醫院應急。社會局表示，先提供3萬元急難救助金，並媒合其他社會資源伸援。

三重區公所社文課長謝義彥表示，黃女士一家居住於三重，公婆則住在板橋，婆婆在得知孫子罹患特殊病症後心急如焚，向當地里長求助，輾轉到三重區公所處理。公所先幫案家申請福利身分，目前核定中低收入戶，由案子每月領取3772元身障生活補助，但面臨龐大的醫療費用，只能向外界求援。

▲黃女士（中）向圓融行善團團長許誥（右2）等人感謝，她並說無論如何要籌錢讓孩子活下去。

圓融行善團團長許誥在獲悉後，於LINE群組PO出訊息和相關證明，於短時間內獲得140人每人1千元的資助，合計共14萬元，於18日中午和監察人吳叁寶、許萬金等2位里長和謝義彥課長，一起趕到榮總醫院，將款項交給黃女士。

黃女士表示無限感恩，她說自己罹癌，還能忍受化療所帶來的痛苦和不適感，但孩子還小，卻必須接受骨髓移植的折磨，「無論如何 我要讓孩子活下去！」她一定會想盡辦法籌錢，希望能為孩子爭取重生的機會。