天冷爽吃薑母鴨配啤酒！新北男騎車回家遭攔查　當場被上銬扣車

▲新北男酒醉騎車遭查上銬 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市一名26歲郭姓男子日前與友人一起吃完薑母鴨，醉醺醺騎機車回家，騎經五股區中興路一段時，遭巡邏員警攔下酒測，郭男酒測值達每公升0.71毫克，警方當場扣機車，依公共危險罪嫌送辦，另依道路交通管理處罰條例第35條1項1款之規定，可開處最高9萬元罰鍰，並吊扣駕駛執照1至2年。

據了解，郭姓男子本月17日晚上，與三五好友相約新北市蘆洲區中原路上吃薑母鴨，席間，店家在薑母鴨料理中多次補了米酒，郭男等人更是叫啤酒暢飲，快樂的餐敘結束後，大夥帶著酒意各自回家，郭男選擇自己騎機車回家。

當天晚上11時許，他醉醺醺酒駕騎車騎經五股區中興路一段時，被巡邏員警攔下盤查，郭男全身散發酒味，經酒測，酒測值達每公升0.71毫克，警方當場扣車帶回偵辦，訊後依公共危險罪嫌送辦。另依道路交通管理處罰條例第35條1項1款之規定，開處最高9萬元罰鍰；並吊扣駕駛執照1至2年。

蘆洲警分局表示，今年1月1日迄今執行取締酒駕專案勤務共查獲640件公共危險案。呼籲，民眾食用燒酒雞、薑母鴨等進補食品，皆有添加酒精增添風味，烹煮過程酒精雖已部分揮發，但仍有餘量，民眾應避免駕駛車輛。另外，酒後千萬不要駕車，應多利用代駕或搭乘大眾運輸工具，以維護其他用路人安全。