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健保會遭架空！付費者代表舉牌抗議　薛瑞元：修訂健保收支運用辦法

▲▼醫改會等多位付費者代表委員於健保會舉牌，抗議政府違法行政、架空健保會。（圖／取自Facebook／醫改會）

▲醫改會等多位付費者代表委員於健保會舉牌，抗議政府違法行政、架空健保會。（圖／取自Facebook／醫改會）

記者洪巧藍／台北報導

台灣醫療改革基金會等付費者代表昨天在健保會舉牌，抗議政府違法行政、架空健保會。衛福部長薛瑞元今（21）日表示，現行並沒有把公務預算挹注健保基金規範寫清楚，後續將著手「全民健康保險基金收支保管及運用辦法」修訂，預計明年上半年完成公告。

新冠疫情降級解封之後，國內門診醫療爆量，連帶衝擊健保點值下滑，行政院動支51億撥補疫後點值，讓各分區平均點值至少達到0.9。預算來源為健保總額中其它預算的「非預期風險及非預期政策改變所需經費」8億元，另43.3億元則從今年行政院公務預算撥入健保基金240億元來動用。

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健保會付費者代表批評，動支「調節非預期風險及其他非預期政策改變所需經費」違法行政、政府架空健保會，上下交相賊；挹注240億元用來充實安全準備，且健保基金已經認列收入，但到11月健保署卻對外改口說這筆經費是要拿來補醫療點值的不足，更是偷換概念。

薛瑞元今日晚間受訪表示，昨日中午有前往健保會座談，有進一步瞭解健保會委員的看法與意見，也做了說明。確實今年狀況較為特殊，行政院撥補健保240億元，是以往沒有的狀況，付費者代表健保委員認為，這筆錢進入安全準備金最有保障，但是當初行政院撥補並沒有說用途，就衛福部看法就屬於公務預算，若有需要就從這邊動支。

薛瑞元坦言，規範上沒有寫清楚，也沒有說程序應該怎麼走，「我想大家都第一次碰到，公說公有理婆說婆有理」。由於明年行政院仍會挹注200億元，所以類似的問題可能會再出現，這筆錢怎麼用、遊戲規則應該定出來，衛福部將啟動「全民健康保險基金收支保管及運用辦法」修訂，程序上還要和主計總處等相關部會討論，後續再進行預告、公告，預計明年上半年完成辦法修訂。

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