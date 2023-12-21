　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

宋楚瑜拋兩岸關係3呼籲　盼為台海和平找出路

▲親民黨主席宋楚瑜主持不分區立委提名記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

2024大選結果將如何影響兩岸關係成為關注焦點。親民黨主席宋楚瑜21日拋出3解方，包括舉辦「台灣共識會議」、台灣海峽設為「和平緩衝區」，並在「四不」前提下，「擱置爭議、追求雙贏」。

宋楚瑜指出，兩岸關係的和平穩定是台灣2360萬人民一致地期盼，不應該任由哪一個政黨當選就將該政黨對兩岸關係的片面主張強加凌駕於所有台灣人民之上，一次談不成沒關係，兩次、三次……。他建議，2024年大選結束、新當選總統就職之前，因舉辦「台灣共識會」，朝野各政黨坐下來，共同凝聚「台灣共識」。

第二，宋楚瑜說，應宣布台灣海峽為和平緩衝區，兩岸軍機與軍艦護不穿越海峽中線，同時世界各國的軍艦、軍機也應節制避免通行，以免引發緊張、禍及台灣。

宋楚瑜認為，台灣海峽平均寬度180公里，為了避免軍事上的擦槍走火，這片百來公里寬度的海域、空域，其實根本不需要哪個國家的軍機、軍艦來巡弋，也不需要打著自由航行、無害通過的軍艦、軍機來通行。太平洋的海、空域足夠空廣，再大的軍艦、再多的軍機都容得下自由通行。另方面，兩岸政府為共同維護和平穩定的兩岸關係，也需要自我克制，展現善意，兩岸各自的軍機與軍艦應互不穿越海峽中線。如此，則可讓臺灣海峽這片海域、空域能夠真正地和平永固，免除軍事衝突的風險，避免戰爭的潛在威脅。

第三，宋楚瑜提到，在不搞台獨、不更改國號、不推動兩國論入憲及不推動統獨公投前提下，兩岸應「擱置爭議、追求雙贏」。

宋楚瑜表示，不論是台灣朝野政黨間或是兩岸政府之間，對於彼此國家定位與認知，尚存在或多或少的差異，但正因為彼此認知仍有差異，才更需要敞開心胸進行磋商。兩岸過去70餘年來因國共內戰造成實質上的分離，難道今日還要以戰爭的手段來解決歧異？

宋楚瑜指出，過去以來，兩岸一直陷入「九二共識」到底有無「各表」的泥沼裡而爭議不休，但民進黨政府不可否認，在2000年及2005年，時任總統的陳水扁曾兩度公開向世人保證，他任期內不搞台獨、不更改國號、不推動兩國論入憲及不推動統獨公投。既然兩岸在「九二共識」上暫無共識，至少在前述「四不」前提下，兩岸可以努力先恢復海基、海協的對話機制，磋商急切需要解決的實質問題，諸如農漁產品銷往大陸解禁、兩岸觀光旅遊恢復開放以及兩岸貿易壁壘調查……等。在不涉及「政治性協商」的前提下，對談的地點可選在金門和廈門輪流進行，展現兩岸有能力解決好自己的問題；而如果對話內容涉及超出海基、海協兩會被授權的範圍，則可考慮由更高層級的政府官員加入對談，兩岸共同以協商解決分歧，為兩岸及全世界營造和平化解歧見的典範，更可逐步實現「以通促融、以惠促融、以情促融」兩岸一家親自然融合的目標。

宋楚瑜也建議，處理兩岸關係要有「四個心」，首先兩岸彼此要有同理心、第二，兩岸彼此不要有排斥心、第三，兩岸彼此要有耐心、第四，兩岸彼此要有決心。希望兩岸領導人能理解兩岸社會、經濟與政治的差異與分歧。

ET快訊
許佳玲「曖昧粉絲」遭捅死？ 　親弟發聲：讓她安心走
快訊／6官兵落水！　蔡英文急改行程直奔艦隊指揮部
不是墾丁、太魯閣！　台灣「最強國家公園」716萬朝聖
快訊／買菜遇死劫　永和女拔管宣告不治
聖誕節「陰莖骨折」激增！　醫點名1愛愛體位要小心
蔡詩芸全說了！　浴室恩愛王陽明：想拼第二胎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林飛帆批侯柯低劣　違法得利＆投機獲利還罵工寮

澄清柯文哲農地停車場由來　陳佩琪：晚輩對長輩理財本無置喙餘地

侯友宜稱「拿人民錢維護違建」　賴清德競總：不要不懂裝懂

陳建仁核定台中海線鐵路雙軌化　林靜儀一張圖還原完整歷程記錄

快訊／賴清德衝屏東造勢　喊墾丁變峇厘島、大鵬灣變夏威夷

快訊／蔡英文急改行程直奔艦隊指揮部　關心海虎潛艦6官兵落水

莊銘淵「抽到2號」喊讚！陳愷寧重視交通：今年有300位行人被撞死

賴清德台東造勢再端政策牛肉　允諾研議「花東快速道路」

宋楚瑜拋兩岸關係3呼籲　盼為台海和平找出路

ECFA部分關稅減讓遭中止！　陸委會警告中共：立刻停止政治操作

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

化妝品＝標點符號？！　超強妹子用「）」畫臥蠶

美國男逛台灣市場狂被投餵　店家熱情送零食：這是禮物

草爺自豪尺寸「極度滿意！」　若潼「對8公分沒概念」：沒特別多經驗

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

這次要去哪？12/22(五) 晚間8點 跟著Fred遊大邱！

甘肅地震引發罕見「砂湧現象」　2村莊遭「3公尺泥漿」淹沒！

林飛帆批侯柯低劣　違法得利＆投機獲利還罵工寮

澄清柯文哲農地停車場由來　陳佩琪：晚輩對長輩理財本無置喙餘地

侯友宜稱「拿人民錢維護違建」　賴清德競總：不要不懂裝懂

陳建仁核定台中海線鐵路雙軌化　林靜儀一張圖還原完整歷程記錄

快訊／賴清德衝屏東造勢　喊墾丁變峇厘島、大鵬灣變夏威夷

快訊／蔡英文急改行程直奔艦隊指揮部　關心海虎潛艦6官兵落水

莊銘淵「抽到2號」喊讚！陳愷寧重視交通：今年有300位行人被撞死

賴清德台東造勢再端政策牛肉　允諾研議「花東快速道路」

宋楚瑜拋兩岸關係3呼籲　盼為台海和平找出路

ECFA部分關稅減讓遭中止！　陸委會警告中共：立刻停止政治操作

教到一群「躺平學生」不交作業還狂睡！老師煩惱：會不會變啃老族

台北6間餐廳超有氣氛！85樓夜景、米其林推薦過美味聖誕節

林飛帆批侯柯低劣　違法得利＆投機獲利還罵工寮

超商新春福袋開賣了！百萬金塊直接送　加碼七龍珠2款限量福箱

網瘋傳「聖誕節送這禮物就分手」　女真的遇到崩潰：一周後就分

女歌手許佳玲「曖昧粉絲」遭捅死？ 親弟發聲曝內幕：讓她安心走

澄清柯文哲農地停車場由來　陳佩琪：晚輩對長輩理財本無置喙餘地

楊紫瓊婚宴2套禮服來自夏姿！　量身打造最愛的綠色系、蘭花圖騰藏深意

員工離職列禮物清單！索討蘋果電腦　網友：老闆認真就輸了

好冷！彰化28小時63人送急診7死亡　65歲男餵雞倒臥田裡猝死

吃飯加太多醋惹怒老闆　陸男被趕出餐廳還遭追打

政治熱門新聞

快訊／海虎潛艦執行任務因湧浪過大釀6官兵墜海　3人搜救中

賴清德捐老家做公益　鄉民熱議1事

快訊／拿「董事辭職書」要賴清德立刻捐老家！　趙少康：別再拖

藍綠白政見交鋒　侯友宜表現NO.1

呱吉評政見會「侯友宜超乎預期」　本人回：人民的眼睛很雪亮

鈕則勳直言「賴皮寮」拆彈不成功　2原因曝光

賴清德要公益信託老家　徐巧芯：屋還是他的

快訊／賴清德老家遞申報資料　新北證實：將追繳5年房屋稅

美麗島民調／政見會後年輕選票動了　「侯康」緊追「賴蕭」

趙少康才嗆萬里宅「拆或捐」就辭中廣　賴清德宣布捐出公益使用

賴清德談民調「7至8成反對國民黨執政」　9成反對民眾黨

賴清德「選總統3人都台獨」破對手攻勢　九二共識沒中華民國空間

郭正亮揭賴老家崗哨內幕：應自請保鑣

賴老家公益信託　議員批採蘇嘉全模式

更多熱門

相關新聞

莊銘淵好運「抽到2號」！陳愷寧重視交通

莊銘淵好運「抽到2號」！陳愷寧重視交通

2024總統大選即將到來，新北市第九選區，昨（20）日抽到2號的民進黨立委候選人莊銘淵透露，抽號碼時一心希望可以抽中2號，沒想到真的如願抽中2號，直呼「老天爺的一種鼓勵」；抽中3號陳愷寧在投入選戰，談到帝王條款，她心碎指出「今年已有近300位所謂的帝王在路上被駕崩」。

曝政見會藍白6大錯假訊息一次看　6行政部門昨晚嚴守即時澄清

曝政見會藍白6大錯假訊息一次看　6行政部門昨晚嚴守即時澄清

中共中止ECFA＋拋九二共識條件　國安幕僚：估藍難贏乾脆自己出手

中共中止ECFA＋拋九二共識條件　國安幕僚：估藍難贏乾脆自己出手

侯辦發布「反抹紅」影片　侯友宜：綠抹紅他人就是低估人民智慧

侯辦發布「反抹紅」影片　侯友宜：綠抹紅他人就是低估人民智慧

快訊／賴清德老家遞申報資料　新北證實：將追繳5年房屋稅

快訊／賴清德老家遞申報資料　新北證實：將追繳5年房屋稅

關鍵字：

國民黨民進黨宋楚瑜親民黨

讀者迴響

熱門新聞

陳志強求婚照驚見「3對演藝圈CP偷親」！

婚禮現場「成人交疊片」大播送　台下沉默了

「2016霸王寒流」冷到忘不了　爆有感：此生第一次

砍死女歌手「強迫屍體正坐副駕」！許佳玲遇害畫面曝

曾智希被求婚「不能Say no」！

4縣市豪大雨！寒流凍全台清晨9.7℃　今晚最冷探6度

女友尾牙中旅遊大獎！另一得獎者是總經理

台中女遭熱湯潑臉毀容！3兇嫌求輕判

人妻喊：不知摩鐵是什麼！去唱歌變「無套壞壞」

南投女學霸高顥瑄錄取哈佛大學　獲百萬獎學金

女大生連送4次急診　「水壺1部位沒洗」害染病

統一、全家超商支付見變動！　5銀行刷卡消費、代付款限縮

4：40爆冷「超商一堆人排隊」！真相神展開

職棒球員被控「全飛機等他一家」！陳子豪妻怒反擊

14歲少年肝臟連遭重擊　戰死擂台

更多

最夯影音

更多
迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」
為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

化妝品＝標點符號？！　超強妹子用「）」畫臥蠶

化妝品＝標點符號？！　超強妹子用「）」畫臥蠶

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面