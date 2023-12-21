宋楚瑜拋兩岸關係3呼籲　盼為台海和平找出路

記者皮心瑀／台北報導

2024大選結果將如何影響兩岸關係成為關注焦點。親民黨主席宋楚瑜21日拋出3解方，包括舉辦「台灣共識會議」、台灣海峽設為「和平緩衝區」，並在「四不」前提下，「擱置爭議、追求雙贏」。

宋楚瑜指出，兩岸關係的和平穩定是台灣2360萬人民一致地期盼，不應該任由哪一個政黨當選就將該政黨對兩岸關係的片面主張強加凌駕於所有台灣人民之上，一次談不成沒關係，兩次、三次……。他建議，2024年大選結束、新當選總統就職之前，因舉辦「台灣共識會」，朝野各政黨坐下來，共同凝聚「台灣共識」。

第二，宋楚瑜說，應宣布台灣海峽為和平緩衝區，兩岸軍機與軍艦護不穿越海峽中線，同時世界各國的軍艦、軍機也應節制避免通行，以免引發緊張、禍及台灣。

宋楚瑜認為，台灣海峽平均寬度180公里，為了避免軍事上的擦槍走火，這片百來公里寬度的海域、空域，其實根本不需要哪個國家的軍機、軍艦來巡弋，也不需要打著自由航行、無害通過的軍艦、軍機來通行。太平洋的海、空域足夠空廣，再大的軍艦、再多的軍機都容得下自由通行。另方面，兩岸政府為共同維護和平穩定的兩岸關係，也需要自我克制，展現善意，兩岸各自的軍機與軍艦應互不穿越海峽中線。如此，則可讓臺灣海峽這片海域、空域能夠真正地和平永固，免除軍事衝突的風險，避免戰爭的潛在威脅。

第三，宋楚瑜提到，在不搞台獨、不更改國號、不推動兩國論入憲及不推動統獨公投前提下，兩岸應「擱置爭議、追求雙贏」。

宋楚瑜表示，不論是台灣朝野政黨間或是兩岸政府之間，對於彼此國家定位與認知，尚存在或多或少的差異，但正因為彼此認知仍有差異，才更需要敞開心胸進行磋商。兩岸過去70餘年來因國共內戰造成實質上的分離，難道今日還要以戰爭的手段來解決歧異？

宋楚瑜指出，過去以來，兩岸一直陷入「九二共識」到底有無「各表」的泥沼裡而爭議不休，但民進黨政府不可否認，在2000年及2005年，時任總統的陳水扁曾兩度公開向世人保證，他任期內不搞台獨、不更改國號、不推動兩國論入憲及不推動統獨公投。既然兩岸在「九二共識」上暫無共識，至少在前述「四不」前提下，兩岸可以努力先恢復海基、海協的對話機制，磋商急切需要解決的實質問題，諸如農漁產品銷往大陸解禁、兩岸觀光旅遊恢復開放以及兩岸貿易壁壘調查……等。在不涉及「政治性協商」的前提下，對談的地點可選在金門和廈門輪流進行，展現兩岸有能力解決好自己的問題；而如果對話內容涉及超出海基、海協兩會被授權的範圍，則可考慮由更高層級的政府官員加入對談，兩岸共同以協商解決分歧，為兩岸及全世界營造和平化解歧見的典範，更可逐步實現「以通促融、以惠促融、以情促融」兩岸一家親自然融合的目標。

宋楚瑜也建議，處理兩岸關係要有「四個心」，首先兩岸彼此要有同理心、第二，兩岸彼此不要有排斥心、第三，兩岸彼此要有耐心、第四，兩岸彼此要有決心。希望兩岸領導人能理解兩岸社會、經濟與政治的差異與分歧。