3所大學解散　教團示警：後段班私校將「先學店化、再退場」

▲教育部退場審議會今通過中州科技大學解散案。（圖／翻攝自中州科大官網）

記者楊惠琪／台北報導

教育部退場審議會今通過高雄市和春技術學院、彰化縣中州科技大學、台南市台灣首府大學，以及屏東縣華洲工家等4校解散案。全國私校工會副理事長尤榮輝表示，4校董事會的解散，只是再一次為私校教育敲下警鐘，在目前物價高漲、學費凍漲、生源減少，以及政府補助不足等不合理辦學結構下，私校財務惡化，不堪虧損的私校必然「先學店化後，再走向退場」。

尤榮輝表示，教育部退審會今審議3私大及1私中解散案，其中和春、中州及台首大等三所私大依退場條例第21條第1項主動報請教育部核定解散，屏東華洲工家因屆期未復辦，亦未改辦教育、文化或社福事業而被依退場條例第21條第1項命令解散。

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尤榮輝指出，3所私大是首批依退場條例被教育部改組董事會並主動解散的大專校院，在政府主導下，未來也將快速完成清算並將賸餘財產歸公，行政院已組成跨部會會議討論，中州、台首大及和春將由中央及地方接手活化再利用，但成效如何仍待觀察。

尤榮輝說，4校董事會的解散，只是再一次為私校教育敲下警鐘，尤其在學費凍漲、生源減少，以及政府補助不足等不合理辦學結構下，私校將走向財務惡化，最後不堪虧損的私校，勢必走向「學店化」，最後在走向退場。他提醒，私校教育品質惡化及大量退場幾乎是不可逆的趨勢，考生及教職員要謹慎因應。