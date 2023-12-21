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快訊／和春學院、中州科大、台灣首府大學解散　安置330名學生

▲教育部大門。（圖／記者楊惠琪攝）

▲教育部召開退場會。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

教育部退場審議會今（21日）召開「教育部第一屆私立高級中等以上學校退場審議會」第16次會議，通過和春技術學院、中州科技大學、台灣首府大學等3校大專校院核定法人解散案。教育部表示，已協助安置330名學生，3校共221名教職員工則分別獲得慰助金等補償。

教育部表示，和春技術學院於112年5月10日停辦，中州科技大學、台灣首府大學於112年7月31日停辦；3校均依據退場條例相關規定退場。教育部已至學校辦理安置學生說明會，並安置學生共330人，其中和春技術學院安置學生18人、中州科技大學安置學生216人、台灣首府大學安置學生96人。

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教育部指出，依退場條例規定重組董事會後發給教職員工慰助金，其中中州科技大學發放教職員工慰助金共111人、台灣首府大學發放教職員工慰助金共70人。和春技術學院因財務狀況尚可支應，因此重組後董事會運用校內經費，發放教職員工共40人資遣、離職或退休慰助金。

教育部也透過「高階人力躍升平臺」提供教職員轉職訊息及第二專長培訓等服務；另透過私校獎補助，補助聘任退場學校教師之學校人事經費，以鼓勵其他學校聘任相關教師。

教育部指出，3校法人解散後，教育部依「私立高級中等以上學校退場條例」第21條第2項及第3項規定，辦理學校法人清算及賸餘財產的歸屬事宜。

教育部表示，為有效運用退場學校地及建物，行政院召開退場學校校地運用跨部會會議，由教育部盤點校地資料，徵詢中央機關及地方政府是否有使用需求，以達退場學校校地運用效益最大化，並維護校產公共性。其中中州科技大學由內政部承接，作為民防訓練場地；台灣首府大學由臺南市政府承接，規劃為「大曾文願景園區」；和春技術學院將由高雄市政府承接，正評估及研議後續規劃。

此外，退場審議會通過令屏東縣私立華洲高級工業家事職業學校法人解散案，該校109年9月4日經教育部核定停辦，屬退場條例施行前已停辦學校，停辦時已無學生，目前僅餘留守教職員工4人。

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