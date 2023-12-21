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社會 社會焦點 保障人權

新北男向友借車「逆向撞水泥墩」　監視器拍下他詭異落跑

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區17號越堤道21日上午7時許，一部黑色小客車在綠燈起步後，不明原因直直往前逆向撞上路邊水泥墩，造成車頭嚴重毀損，駕駛下車後竟慌張地快步逃離現場，警方循線找到車主，他表示借車給朋友使用，警正通知駕駛到案說明，將依道交法第62條第1項裁罰，並吊扣駕照。

▲▼小客車直接逆向撞水泥墩，駕駛詭異快步逃離現場，警方到場搜查車內並疏導交通 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲小客車直接逆向撞水泥墩 。（圖／記者陳以昇翻攝）

從監視器影片顯示，黑色小客車原本在左轉區停等紅綠燈，待左轉燈亮後，駕駛並未左轉，竟直接往前逆向行駛，撞上路旁水泥墩，造成車頭嚴重毀損，駕駛當時下車後並沒有留在事故現場，竟詭異慌張地快步穿越馬路逃離現場。

▼小客車直接逆向撞水泥墩，駕駛詭異快步逃離現場 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼小客車直接逆向撞水泥墩，駕駛詭異快步逃離現場，警方到場搜查車內並疏導交通 。（圖／記者陳以昇翻攝）

當時適逢上班交通尖峰，警方獲報到場，立即疏導交通並通知拖吊車到場移置事故車，警方搜索車內並無違禁品，經通知小客車主69歲葉姓男子，他表示昨（20日）中午借車給友人使用，原本預定今天中午要還他，沒想到卻出車禍，警方將通知這名友人到案說明。

由於駕駛發生事故逃離現場，將依道路交通管理處罰條例第62條第1項之規定，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新臺幣1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，依法製單舉發。

▼警方到場搜查車內並疏導交通 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲▼小客車直接逆向撞水泥墩，駕駛詭異快步逃離現場，警方到場搜查車內並疏導交通 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼小客車直接逆向撞水泥墩，駕駛詭異快步逃離現場，警方到場搜查車內並疏導交通 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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