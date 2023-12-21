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社會 社會焦點 保障人權

騎腳踏車到碼頭搭船…澎湖男疑「遭強風吹落海」！滿臉血送醫不治

記者陳洋、戴若涵／澎湖報導

寒流、冷氣團接力強襲！澎湖縣白沙鄉接連發生兩起意外，一名65歲女子因不明原因開車自撞路樹，車輛當場翻覆，所幸人送醫後並無大礙，另名男子則是20日騎腳踏車前往岐頭碼頭時，疑似遭強風吹落海，經緊急送醫搶救，仍於21日不幸宣告不治。

▲澎湖縣白沙鄉接連發生兩起意外。（圖／民眾提供，下同）

▲澎湖縣白沙鄉接連發生兩起意外。（圖／民眾提供，下同）

▲澎湖縣白沙鄉接連發生兩起意外。（圖／民眾提供，下同）

澎湖縣消防局21日凌晨5時40分接獲民眾通報，白沙鄉203縣17公里處（接近白沙地下水庫前路段），有車輛自撞路樹翻覆，隨即派員前往搶救。警消獲報到場發現，家住白沙鄉的65歲謝姓女駕駛已自行脫困，她自述右腳膝蓋疼痛，無明顯外傷，意識清醒，隨即將人送醫。

而翻覆的小貨車有漏油至水溝的情況，現場暫無危害，被撞倒的路樹也移到路邊，由勤務人員清除路面油漬及從小貨車上掉落的物品，恢復道路交通順暢。

▲澎湖縣白沙鄉接連發生兩起意外。（圖／民眾提供，下同）

另一名居住在白沙鄉員貝嶼的男子，20日騎腳踏車到岐頭碼頭準備搭交通船返回員貝，不料，卻疑似遭強風吹倒，人跌落碼頭乘船處旁海中，被救起時滿臉是血，經緊急送醫搶救，仍不幸於21日凌晨5時52分宣告不治。至於詳細事件發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

▲澎湖縣白沙鄉接連發生兩起意外。（圖／民眾提供，下同）

▲男子疑似遭強風吹落海，頭部血流不止，送醫宣告不治。（圖／民眾提供，下同）

▲澎湖縣白沙鄉接連發生兩起意外。（圖／民眾提供，下同）

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