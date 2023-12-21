低薪情侶買賓士　公審「爸媽拒給80萬」！網喊可憐：只夠換輪胎

▲情侶雙薪6萬，吵著要買賓士C300。（圖／翻攝賓士官網）



網搜小組／劉維榛報導

買車容易養車難！一名女網友抱怨，男友跟她想買賓士C300，由於頭期款不夠80萬，男友爸媽卻不願意贊助，氣得她開嗆「難道要叫我爸媽給嗎？」文末原PO還公審長輩，交車後要更新內裝，「請他們拿頭期款有什麼不對？」文章曝光後，一秒惹怒全場網友，「好可憐喔你們」、「薪資挺微薄的，就別越級打怪了！」

一名女網友在臉書《匿名公社》表示，男友想買賓士熱銷車款C-Class Estate運動版，接著自曝付得起車貸，「他月薪3萬2，我2萬8」，雙薪加起來6萬，「貸款我們繳的起不是問題」，目前棘手的是小倆口根本拿不出頭期款。

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原PO擺出一付高姿態公審，男友跟爸媽要頭期款80萬，「他爸媽竟然不給，難道要叫我爸媽給嗎？」

不僅如此，原PO還說，能理解大家的反應，但大部分的人不懂車，交車後還要更新一些設備，「方向盤傳動椅子輪子音響那些的，所以請他們拿頭期款有什麼不對？」

文章曝光後，引來全場網友開酸，「C300不是都全額貸的嗎？幹嘛要頭款啊？」「沒錢裝什麼逼？去買玩具車就好」、「不然一人給40萬比較公平」、「好可憐喔你們」、「薪資挺微薄的，就別越級打怪了」、「笑死！沒那個屁股開什麼C300，買車容易養車難」、「C300加油+300元沒問題的」、「打腫臉充胖子，兩個加起來才6萬，換一次輪胎剛好」。

有網友認真開勸，「買車不是困難的地方，後面養車才是可怕」、「感覺連養國產車都有點困難」、「3萬8+2萬8！！買勁戰感覺都很吃力」。也網友質疑真實性，「反串一定是反串」、「反串文...不用認真」。