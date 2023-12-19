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男友總是忘記「到家傳LINE報備」　妹子聽2句話心碎！兩派吵翻

▲▼情侶,男友,女友,交往。（圖／資料照）

▲原PO常等不到男友的報備訊息。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

情侶之間若不好好溝通，存在的問題恐怕無法解決，一名女網友表示，交往9年了，每次都跟男友說「到家LINE我」，但男友有時忘記報備，她遲遲等不到男友的訊息，越等越擔心，兩人為此吵過許多次架，但都沒有達到共識，貼文掀起兩派論戰。

女網友在Dcard發文，兩人是遠距離戀愛，有次約會完跟男友說「到家LINE我」，男友也答應了，但是回到家遲遲等不到男友的訊息，越等越擔心，打電話詢問，男友卻說早已到家，但是忘記傳訊息，原PO心急表示「不是說到家LINE我，這樣我會擔心欸」，男友也道歉說不是故意的。

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不過同樣的狀況不斷發生，兩人甚至為此大吵架，之後每當原PO說「到家LINE我」，男友則回「如果我記得的話」、「我沒辦法答應妳我可能做不到的事」，讓她超失望。男友表示，因為沒做到原PO會生氣，所以只要不答應，就不會有做不到的問題。

情侶,小鮮肉,交往,牽手,男女朋友。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO擔心男友的安全。（示意圖／記者李佳蓉攝）

男友認為原PO的語氣充滿責備，聽起來很有壓力，還會想起童年被父母指責、體罰的陰影，也認為原PO平常也會忘記洗衣服、倒垃圾，因此不應該生氣。

貼文一出，有網友認為原PO太擔心，「即便你們是情侶，報備這件事不是每個人都必須做到的」、「妳是班長還要晚點名喔？自己沒安全感要求別人報備，沒做到還要被妳唸」、「如果真的只是擔心安全問題，那妳也可以直接傳訊息問他到家了沒有啊，為什麼都要等他報備？」

但也有網友在意有沒有報備，「我以為情侶間報個平安是基本」、「蠻基本的，畢竟不是回同一個家」、「不報備我怎麼知道另一半出了什麼事，我要去哪裡找人」。也有網友安慰原PO，「妳擔心是好的，但妳可以換個方式跟他說」、「妳把報備看得太重了，其實報備意義不大，他大可以說到家了，但人還在外面」、「可以試試用撒嬌的口氣，不然明明是好意，卻聽起來像是在責備，有點可惜」。

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關鍵字：

情侶溝通遠距離報備爭吵

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