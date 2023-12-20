女友55K「以為男友月薪30K」　他留了一手！全場噴：女友好可憐

▲女友以為原PO薪水不高。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

「會讓另一半知道自己的收入嗎？」一名男網友透露，月薪5萬5的女友都以為他只賺3萬元，因此約會都是AA制，但事實上，原PO已存了150萬，年收入更是破90萬，收入跟存款都比女友還多。對此，原PO猶豫是否要坦誠財務狀況，但又怕說了之後，女友出門都會要他出錢，該文章引來全場網友砲翻。

一名男網友在Dcard表示，女友月薪5萬5000元，一直以為原PO收入只有3萬多元，因此出去約會時，「不會要我大手大腳的花錢、能夠接受AA。」

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事實上，原PO在財務底細留了一手，「股票+一些接案工作收入，早就有150萬的存款，比她不到100萬多很多」，且年收入比女友多，「今年工作收入+買賣股票，更是突破90萬了！」

由於女友常轉述長輩的話，要原PO換薪水高的工作，因此原PO陷入猶豫，「要不要讓她知道其實她男朋友很厲害？」但又怕坦承一切後，出去約會變成原PO出錢。

原PO同時也解釋，身旁有一位友人收入就是女友的兩倍，「（女方）生活上也是東摳西摳，哭窮要男方請客的」，因此想問大家怎麼看？

文章曝光後，全場網友卻搖頭回應，「自私又自以為是的感覺」、「你女友月薪5萬5，你3萬，她大可去找跟她收入差不多的男生，聽起來她不嫌棄你，而你反而在提防她？你真是自私自利只想到自己...女友好可憐」、「不願意為另一半花錢，基本上你就沒有多愛他，謝謝下一位，希望你女友能遇到更好的另一半」、「覺得女友有替你想，但你似乎沒有幫女友想耶」。