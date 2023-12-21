酸鄰居「大腦是很棒的東西希望妳有」　女住戶賠5千元

記者黃翊婷／綜合報導

台中林姓婦人是某社區管理員兼住戶，因為不滿楊姓女鄰居擅自將社區監控室上鎖，竟張貼公告嘲諷，「去開會是不帶腦的嗎？大腦是一個很棒的東西，真希望XX有，真難溝通，有理說不清」，結果被一狀告上法院。台中地院法官審理後，依公然侮辱罪判處林婦罰金5000元，得易服勞役5日。

▲林婦與楊女因細故吵架，竟張貼公告嘲諷對方沒帶腦。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，林婦與楊女都是同社區的住戶，因為楊女未經社區管理委員會同意，擅自將社區監控室上鎖，林婦竟在今年4月7日於一樓公布欄上張貼公告，內容包含「去開會是不帶腦的嗎？大腦是一個很棒的東西，真希望XX有，真難溝通，有理說不清」等文字。楊女看見公告之後，憤而跑到警局報案並決定提告。

起初，林婦矢口否認有任何公然侮辱的意思，反控楊女除了監控室上鎖問題之外，平時明明都有出席社區會議，卻還是在問一樣的問題，她才會在公告上說對方沒有帶腦，竟然還在問開會的內容。

不過，檢方認為，如果林婦只是想要提醒會議內容，縱然涉及社區公共事務，仍可用委婉文字表達，而不是張貼公告質疑對方行為魯莽、難以溝通，況且該公告社區住戶都可閱覽，確實會對楊女的人格評價造成貶損，因此不採信林婦的說詞，並依公然侮辱罪將她起訴。

案件進入法院審理程序後，林婦這才坦承犯行。士林地院法官認為，林婦與楊女是鄰居關係，因細故起爭執，卻不思以理性方式解決，反而張貼公告用文字影射辱罵，讓楊女感到難堪，貶損楊女的人格及社會評價，行為確實不可取，但考量到林婦已經坦承犯行，只是至今仍未與楊女達成調解，最終依公然侮辱罪判處林婦罰金5000元，得易服勞役5日，全案仍可上訴。