沒成交不成罪！亞錦賽黃牛不罰+1　台中地院：警誘捕抓人

▲台中烏日警分局也抓到亞錦賽黃牛，台中地院再次裁定不罰。圖為示意圖。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者白珈陽／台中報導

日前台北松山警分局實施掃蕩黃牛專案，查到台中1名廖姓男子哄抬亞錦賽台韓大戰門票，依涉維法將他移送，不過台中地院認為，警方以誘捕方式偵查，實際上並無購票意圖，裁定不罰，引發社會討論。此外，台中烏日警分局也抓到1名鄒姓男子販賣黃牛票，台中地方法院同樣認定是未遂犯，也裁定不罰，全案還可抗告。

判決指出，台中烏日警分局11月24日發現鄒姓男子在臉書上，公開兜售12月3日亞錦賽台韓大戰B1內野118區門票，警方佯裝同意以1500元購買一張黃牛票，於11月26日上午11時50分許，在台中烏日高鐵站與鄒男相約碰面，鄒男交付票券時，遭警逮捕，並依涉嫌違反社維法第64條第2款將他移送。

法院查出，鄒男在警詢時供稱，他刊登消息是說有需要的人可以私訊他，他將門票賣掉，可以獲利900元。

法院認為，警方在網路巡邏時發現鄒男要賣票，佯裝買家以誘捕偵查方式向鄒男購買門票，鄒男雖有販賣門票意圖，並依約將門票交付給警方喬裝的買家，已著手實施販賣行為，但鄒男是因受警方誘捕，而警方並無買受門票的意思。

法院認為，警方佯稱購買門票，意在辦案，以求人贓俱獲，事實上不能真正完成買賣門票的行為，應將鄒男僅視為「購買遊樂票券轉售圖利未遂」，又社維法第64條第2款並未處罰未遂犯，因此裁定不罰。