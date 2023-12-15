人夫教小三自拍色色片喊夢裡纏綿　妻見「教學成果」怒開戰

記者黃翊婷／綜合報導

何姓人夫被妻子抓包外遇吳姓女子，他不僅教對方如何操作微型攝影機自拍裸露影片，還互傳「夢裡是我們纏綿在一起了」、「我只知道我跟你在一起，我很開心」等曖昧訊息。雖然吳女聲稱自己把這些訊息都當成玩笑看待，但台中地院法官不採信，日前判她應賠償何妻10萬元較為適當。

▲吳女聲稱是自己忘記關閉視訊鏡頭，並非特意拍攝裸露影片給何男觀看。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

何妻在判決書中主張，和丈夫婚後原本感情生活融洽，後來丈夫態度日漸冷淡，還會為了一些小事發生爭吵，她直到2021年11月中旬使用家中電腦時，才發現丈夫早已外遇，甚至親自教導小三吳女如何操作微型攝影機自拍裸露影片，並將影片儲存在電腦中觀看；她認為是吳女的介入導致夫妻倆感情生變，憤而決定對吳女提告求償30萬元。

吳女則辯稱，她與何男是熟識的朋友關係，也知道他們夫妻倆經常因為事業經營問題起爭執，所以對於何男傳來的曖昧訊息都當作玩笑看待，附和回應只是為了安慰；至於影片的部分，因為她的電腦有安裝視訊設備，換衣服忘記關閉視訊鏡頭，才會誤錄更衣畫面，後來何男來幫忙修電腦，檔案才不慎外流，並非她主動傳送出去。

不過，台中地院法官檢視何男與吳女的對話紀錄，發現何男曾傳送「夢裡是我們纏綿在一起了」、「妳知道那個醒來的時候有多燥熱嗎」、「我愛妳啊」等訊息，何女也曾回覆，「我心裡很感動，眼睛有點淚珠，但是更多擔憂」、「我只知道我跟你在一起，我很開心」等訊息，很明顯兩人有互相傾訴愛意及感情的意思，這部分與吳女的說詞不符。

法官接著表示，何妻是在家中電腦發現丈夫教何女操作微型攝影機的影片，以及「教學成果」也就是吳女的裸露影片，因此推認就是吳女自己將影片提供給何男，種種行為的確侵害到何妻的配偶權益，考量到雙方的身分地位、經濟收入差距等因素後，最終判吳女應賠償何妻10萬元較為適當，全案仍可上訴。