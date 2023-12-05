人夫算命「離婚才會跟她走得久」　正宮氣罵小三反賠5萬

記者黃翊婷／綜合報導

黃姓女子因不滿林姓丈夫（現已離婚）找人算命，對方說要離婚才能與「女孩」走得長久，憤而跑到臉書罵洪姓女子是小三，雙方為此數度鬧上法院。洪女認為黃女的行為侵害她的名譽權，提告求償50萬元，日前獲判賠償5萬元。

▲黃女在臉書留言批評洪女是小三，反而挨告。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

洪女在判決書中主張，黃女因為認為她介入婚姻，不僅對她提告求償，還在2021年7月間跑到公司的臉書留言，公開她的照片指稱是「小三」、「好像都有跑到摩鐵去」；後來案件落幕，黃女又在2022年2月間於臉書發文，內容包含「小三要還錢了沒」等等，種種行為不僅公開她的隱私，還導致她的名譽受損，因而決定提告求償50萬元。

黃女則辯稱，婚外情案件已經定讞，洪女要賠償她60萬元，但僅賠償37萬餘元，她評價對方「小三」、「欠錢不還」都是客觀事實；再者，洪女與林男交往期間，林男曾找人算命並詢問「我跟這個女孩會走多久」，算命仙回覆「你離婚才會久」，林男事後還把算命仙介紹給洪女，可見兩人早就想要把她一腳踢開，再雙宿雙飛。

黃女接著表示，婚外情的事件曝光之後，她曾主動與洪女聯繫，當時曾說出「妳是不是需要公開」等話，對方回答「妳要怎麼做我不會說什麼，如果這樣做妳會開心，結果也是妳要的，我沒有意見」，之後洪女仍持續在臉書公開多張與林男的親暱照片；此外，她的留言是在凌晨3點多時留下，發出大約3分鐘就刪除，應該很少人看到，對洪女的名譽影響有限。

黃女更進一步主張，通姦行為已經除罪化，「小三」一詞應當沒有貶損之意。不過，台中地院法官認為，黃女在做上述這些事情時已經年滿35歲，具有一定的社會經驗，應當知道「小三」一詞可能會對他人的人格造成損害。

法官表示，黃女在臉書公開文章、留言貶損洪女，確實侵害到洪女的名譽權，加上該臉書頁面不特定多數人皆得以共見共聞，足以使當事人感到難堪，顯然已侵害到洪女的人格法益且情節重大，衡量雙方的身分地位、經濟收入、事件發生原因等因素後，最終判黃女應賠償洪女5萬元較為適當，全案仍可上訴。