分手13天見前女友和異性聊天　醋男硬上！1原因獲緩刑

記者黃翊婷／綜合報導

台中工人阿強（化名）去年11月間與女友A分手，沒想到才分手13天，他就因為看見A女和其他異性互動聊天，心生不滿，竟無視對方拒絕之意強行性侵得逞，結果被一狀告上法院。台中地院法官審理後，考量到阿強已向A女道歉，女方也同意接受，最終依強制性交罪判處有期徒刑1年6個月，緩刑3年。

▲阿強不滿女友分手後與異性互動，竟強行性侵。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

判決書中記載，阿強和A女原本是男女朋友關係，2022年11月17日兩人因故分手，但分手之後仍同居在一起，沒想到同年同月30日他看見A女透過通訊軟體與其他男性友人互動，竟心生不滿，意圖逼迫發生性行為，並無視A女伸手阻擋、口頭表達「不要」等拒絕之意，強行性侵得逞。

A女事後主動向警方報案，而阿強被逮之後也立即坦承犯行。台中地院法官認為，阿強與A女分手之後仍同住在一起，原本兩人關係尚屬和睦，他卻因為不滿女方和其他異性聊天，進而做出性侵行為，滿足自身性慾，顯然欠缺法治觀念及尊重他人性自主決定權的意識。

法官接著表示，考量到阿強過去沒有前科，犯罪時年紀尚輕，事後也已坦承犯行，態度尚可，加上他已在調解當日向A女道歉，獲得對方同意不再追究本案刑事責任，最終依強制性交罪判處有期徒刑1年6個月，緩刑3年，緩刑期間應付保護管束，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。