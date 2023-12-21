家庭主婦誤信投資詐騙痛失118萬　釣出車手...他辯剛報到狀況外

記者邱中岳／台北報導

北市警局中山分局圓山派出所日前接獲報案，民眾在網路上陸續投資未上市股票2個月，共計匯款、面交118萬元，最後卻只有出金8萬元，被要求繼續出金時，卻被以各種藉口阻止；警方認定是詐騙案，被害人配合派出所警員約出車手面交，並且當場逮人。車手到案後辯稱前一天才剛到新公司面試，不知道發生何事。

警方調查，40歲的張姓女子為家庭主婦，丈夫在大陸經商，她日前透過臉書社群加入投資平台，透過通訊軟體加入營業員後，輾轉下載APP使用投資未上市股票，10月底陸續轉帳10萬元，利用APP下單購買，每天帳面上都有不錯的收益，營業員也在旁敲邊鼓，希望張女能夠加碼投資。

▲張姓家庭主婦投資未上市股票砸118萬，回本8萬元，被要求加碼才諮詢警員，秒被認定是詐騙。（圖／記者邱中岳翻攝）

張女分別在11月以及12月初陸續交付108萬給投資平台派出的專員，也成功出金8萬元獲利，但營業員又獅子大開口，要張女在投資80萬元購買其他未上市股票，張女心存疑惑，到北市中山分局圓山派出所詢問警方，警員一看發現APP根本就是假的投資平台，認定是投資型詐騙行為。

警方透過張女連繫投資平台的營業員表示要下單，雙方約定12日面交80萬，等35歲的吳姓男子現身、雙方面交結束後，立刻上前逮人，依照詐欺罪嫌將吳姓男子帶回派出所製作筆錄，訊後移送地檢署偵辦。

▲張女砸118萬投資未上市股票，被要求加碼80萬元，警員趁面交時逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

被逮的吳姓男子則表示，原本是自由業，偶爾還會開Uber兼差打工，在面交前一天看到投資公司應徵人才，每個月6萬元薪資，因此加入投資公司，第一天被公司派出來拿投資人的資金，完全不知道什麼情況。警方不排除是吳嫌推託之詞，將持續追查幕後藏鏡人。