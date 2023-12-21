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台灣寒流來襲「放在歐美是啥等級」？　PTT吵翻：就是笑話

▲▼天氣 強烈大陸冷氣團 寒流 低溫 寒冷 冬衣。（圖／記者屠惠剛攝）

▲受到寒流影響，全台低溫變成凍番薯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

寒流來襲，全台急凍只剩下10度左右，許多民眾已經準備禦寒衣物。一名網友就指出，台灣冬天比較濕冷，和歐美國家的乾冷不一樣，好奇「台灣的寒流放在歐美是什麼等級？」文章曝光後掀起討論，不少人認為濕冷比較可怕，但也有網友反駁，是因為國外暖氣設備普及，所以才覺得沒這麼冷。

原PO在PTT發文表示，上個月去日本旅遊，感覺當時的溫度和寒流來襲的台灣差不多，「台灣所謂的寒流在那邊只能說是秋天日常」。不過他聽說台灣冬天是世界第一濕冷，寒冷程度超過歐美國家，因此好奇「台灣的寒流放在歐美是什麼等級？」「歐美國家聽到台灣的寒流會不會嚇得發抖？」

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▲▼美國遭受「炸彈氣旋」冬季風暴狂襲。（圖／路透）

▲原PO好奇，台灣濕冷勝過歐美國家的零下溫度嗎？（示意圖／路透）

文章曝光後，網友紛紛表示「台灣是濕冷，歐美是乾冷，不同體感」、「待過負20度的，台灣5度好像差不多」、「寒流+下雨，可去新竹吹一下風感受」、「在日本待幾年的朋友反而撐不了台灣的好冷」、「月初才在慕尼黑遇到大雪，但是真的沒那麼冷，加上到處都有暖氣」。

但也有人搖頭指出，「歐洲那種感覺比較像在冰箱裡」、「台灣寒流就是個笑話」、「歐美冬天冷的時候你的手感覺是刺痛」，還有人指出是因為國外暖氣設備較普及，才覺得沒這麼冷，「國外更冷好嗎？只是因為人家更冷，所以有一堆暖氣設備，台灣冷沒多久，又不是超冷，所以暖氣不多」、「外國人覺得台灣冷是空調不普及」、「早上出去外面-10、-12度，絕對比台灣冷，但是先進國家通常暖氣開到靠北強，讓你有20度左右的錯覺，才會覺得不冷」。

先前美籍百萬YTR莫彩曦也有分享乾冷和濕冷的差別，表示感覺台灣的10度比美國的零下還要冷，因為在台灣不管穿幾層衣服，身體裡的骨頭還是可以感受到刺刺的冷感，「空氣中的水分一直把熱量拿走，很難保溫」，不過她的家鄉很乾燥，空氣中沒有水分，即使不穿外套也感覺身體沒這麼快降溫，感嘆濕冷比較辛苦，要好好保暖。

寒流發威，氣象署發布低溫特報，指出各地氣溫非常寒冷，易有10度以下氣溫發生，今（21）日至明日新竹以北、宜蘭、花蓮地區及金門有持續10度左右或6度以下氣溫。氣象署資料也顯示，這兩天溫度特別低，尤其北台灣的體感溫度，台北市今6-9度、明5-9度；新北市今明均5-9度；桃園市今3-7度、明2-7度；新竹縣市今2-6度、明1-7度；苗栗縣今3-7度、明2-11度。

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