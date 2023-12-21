19縣市亮低溫燈號！今晚剩6°C　北部「體感溫度1°C」時間曝

記者李宜秦／台北報導

寒流發威，今明兩日最冷，今晚到明晨最低溫下探6度，半個台灣都低於10度，北部體感溫度相當低，其中新竹縣市今日體感溫度2-6度、明日1-7度，為本島最低。

▲寒流發威，今日各地寒冷。（圖／記者屠惠剛攝）

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氣象署發布低溫特報，今、明(21日、22日)寒流影響，各地氣溫非常寒冷，易有10度以下氣溫發生。今日至明日新竹以北、宜蘭、花蓮地區及金門有持續10度左右或6度以下氣溫，馬祖有持續6度左右氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

▲19縣市低溫特報，溫度低於10度。（圖／氣象署）

中央氣象署預報員羅雅尹表示，今明兩日寒流威力最強，中部以北、宜花整天氣溫都很低，溫度都低於10度，其他地區也是10度上下，今晚到明晨最冷，北部、東北部8度，中部10度，南部10-12度，北台灣內陸空曠地區6-8度。

▲今日清晨低溫分佈。（圖／氣象署）

根據氣象署資料顯示，今明兩日體感溫度低，尤其北台灣體感溫度特別低，台北市今6-9度、明5-9度；新北市今明均5-9度；桃園市今3-7度、明2-7度；新竹縣市今2-6度、明1-7度；苗栗縣今3-7度、明2-11度。

▲今晚明晨溫度預測。（圖／氣象署）

羅雅尹表示，未來一周降雨區域均以北部、東部為主，不過今日及周六水氣較多，連中南部都有局部降雨。未來幾天中部2000公尺以上、北部1500公尺以上高山路面有結冰可能，中部2000到2500公尺以上、北部1500公尺以上高山有降雪機會。

寒流將於周六白天減弱，氣溫稍微回升，周日大陸冷氣團南下，溫度再度下降，不過水氣減少，但北部、東部依然有雨，直到周二冷氣團減弱，各地溫度才會明顯回升，降雨也會減少。

▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）