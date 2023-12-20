送爛醉女回家被拒！　男當場暴怒「把人甩到地上」害她撞頭亡

▲ 喬伊在夜店喝醉，遭王炳奇推到地上重擊頭部。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新加坡發生一起恐怖事件，一名女子和友人一起去夜店時偶遇一名男姓友人，卻因為喝醉後拒絕讓男子送她回家，遭對方用力甩到地上，頭部受到重擊，因顱骨骨折不幸死亡。

綜合《海峽時報》等當地媒體，33歲男子王炳奇（Jason Ong Bing Qi，音譯）19日在法庭上承認一項蓄意造成嚴重傷害罪名，判決結果將於明年1月16日出爐。

檢方指出，33歲女子喬伊（Joey）去年11月5日晚間和3名友人到夜店喝酒，在店內偶遇年初就互相認識的王炳奇。喬伊友人在午夜到凌晨1點間就返家，王炳奇便詢問喬伊想不想一起離開，喬伊同意後兩人一起走出夜店。

當時喬伊明顯已經喝醉，走路不穩且說話含糊不清。王炳奇忙著叫車時，喬伊先是靠在他身上，接著突然席地而坐，王炳奇試圖扶起她，但喬伊堅持不肯動，王炳奇一氣之下便將她的手機丟到附近草地上。

王炳奇後來雖向喬伊道歉，但喬伊仍不開心，拿起手機後推開王炳奇便稱要回家，卻一再拒絕王炳奇送她回家的提議，未料此舉令王炳奇怒火中燒，突然用雙手抓住她，用力將她甩到地上。

喬伊後腦勺著地，臉部朝上倒地一動也不動，但王炳奇沒有查看她的狀況便走回夜店。直到凌晨約2點，路人發現喬伊倒在地上，將她帶到人行道上，這時她還用擴音器接聽友人打來的電話。

這名友人幫她叫車送她回家，傭人為她洗澡穿衣，送她上床睡覺，她丈夫約半夜3點半回家時還聽見她的鼾聲，沒有叫醒她便在她身旁入睡，直到上午11點時她還在打鼾，身體摸起來也有溫度。

然而，丈夫下午3點吃完午餐回家時，喬伊已經不再打鼾，眼睛睜開，身體冰冷，輕推她也沒有反應。丈夫趕緊報案，但醫護人員和警方趕到時已經來不及。事後王炳奇接到友人及警方聯絡，同年11月8日畏罪潛逃泰國，3天後返國當天被捕。