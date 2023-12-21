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美股大跌475點！　台積電ADR跌3.7%

▲▼紐約證券交易所,美股。（圖／路透）

▲美股終場下跌作收。（圖／路透）

文／中央社紐約20日綜合外電報導

美國股市主要指數今天盤中突然面臨賣壓，終場下跌作收，未延續聯邦準備理事會（Fed）放鴿後的漲勢。台積電ADR跌3.7%、收100.03元。

道瓊工業指數下跌475.92點或1.27%，收37082.00點。

標準普爾指數下滑70.02點或1.47%，收4698.35點。

那斯達克指數下挫25.28點或1.50%，收14777.94點。

費城半導體指數挫跌117.90點或2.86%，收4007.66點。

 
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