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大陸 大陸焦點 特派現場

婚禮告白新娘...突「成人交疊片」大播送！台下賓客沉默了

▲▼喜酒,婚禮,婚宴,敬酒,結婚,男女,夫妻,情人,情侶,交往。（圖／CFP）

▲新郎想要增加浪漫告白環節，結果卻誤播成人片造成全場尷尬。（示意圖／CFP）

記者曾羿翔／綜合報導

喜氣的婚宴卻突然全場氣氛轉為驚嚇，一位入行婚禮產業近10年的女子透露，她經歷過「最尷尬的婚禮」，當時新郎臨時加環節，要在婚禮正式開始前，播放他前一晚錄給新娘的真情告白，影片在新郎手機裡。但因當下時間急迫，工作人員就把手機直接連上大屏幕，告白影片播完後，下一個影片突然播放新郎珍藏多年的「成人片」東京熱系列，現場陷入一片沉默。

微博「社死案發現場」一名網友近日分享，閨蜜是婚禮產業的，入行快十年了，她經歷過一場「最尷尬的婚禮」。新郎與新娘的爸媽都是有地位的人，閨蜜當天去現場幫忙花藝部分。

▲現場賓客陷入一片沉默。（圖／翻攝自微博「社死案發現場」）

▲現場賓客陷入一片沉默。（圖／翻攝自微博「社死案發現場」）

典禮時新郎突然要臨時加環節，要在婚禮開始前播放他前一晚錄給新娘的真情告白，但因典禮已快要開始且影片又在新郎手機裡，工作人員取得新郎同意後，就把手機連上大屏幕，告白影片播放完畢，一切都順利又美好，「新郎的真情告白純粹又感人，全場都沉浸在這份感動之中」，但手機突然跳到下個視頻，是新郎珍藏多年的東京熱系列，現場大播送。

據了解，成人片播放了將近30秒才被停止，現場賓客都注視著大屏幕，沒有一個人說話，陷入濃濃的尷尬氣氛。貼文更曝光現場畫面，底下網友紛紛留言，「我驚聲尖叫」、「一想到台下全是親友…哇哦哇哦」、「往好處想想，幸好不是GV」、「司儀怎麼救場的我很想知道」。

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