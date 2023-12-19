中國知名科技專家猝逝　死因成謎

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中國知名科技專家周光遠猝逝　死因成謎

▲中國頂尖科學家周光遠離世。（圖／翻攝自大連化學物理研究所網站）

▲中國頂尖科學家周光遠離世。（圖／翻攝自大連化學物理研究所網站）

記者曾羿翔／綜合報導

中國著名高分子材料領域的專家、大連化學物理研究員周光遠16日在吉林長春逝世，享年51歲。不過官方並未確切公布死因，陸網則瘋傳周光遠是因為交通事故而逝世。周光遠生前曾承擔多項科學院、國防科工局、省市等委託項目，且發表過論文80多篇。

綜合陸媒報導，大連化學物理研究所18日公開訃聞，周光遠於16日上午在吉林長春不幸逝世。從研究所官網資料顯示，周光遠2000年畢業於中國科學院長春應用化學研究所，獲有機化學博士學位；2001到2004年分別在日本九州大學、比利時魯汶大學從事博士後研究。

▲中國頂尖科學家周光遠離世。（圖／翻攝自大連化學物理研究所網站）

▲周光遠是「興連英才計畫」領軍人才。（圖／翻攝自大連化學物理研究所網站）

周光遠主要從事特種工程塑膠的製備與加工，還有生物基聚酯等領域的研究，他曾任科技部863新材料領域專家、科技部重點研發領域專家、中國工程院面向2035高性能高分子材料領域戰略研究專家。周光遠多次獲得科學院院地合作獎與地方政府貢獻獎，還是大連市「興連英才計畫」領軍人才。

周光遠的死訊傳出後，許多大陸網友紛紛留言，「天妒英才」、「又是一個年紀輕輕走了」、「怎麼最近這些高科技人才頻繁出問題」、「好可惜」。

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