女兒不辦婚禮！媽嘆「很像偷嫁不值得」　一票見原因支持小倆口

▲原PO女兒不想要辦婚禮。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

現在與以往不同，有很多新人傾向登記結婚而不辦婚宴。近日就有一名母親發文表示，女兒和準女婿不打算辦婚禮，要把錢省下來，但她得知後卻覺得很可惜，「感覺很像偷嫁！」貼文曝光後，掀起網友討論。

女網友在在「匿名公社」上，以「想問現在有多少人結婚不辦婚禮」為標題發文，提到她是一個50歲的母親，想知道現在有多少人結婚不辦婚禮？她的女兒最近即將結婚，但小倆口卻不想辦婚禮，「說未來要花費的錢還很多，不想把錢浪費在這上面」。

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原PO得知後，認為結婚一輩子只有一次，若不辦婚禮真的很可惜，而且兩個人若只換個證件，「感覺很像偷嫁，不值得，包一包就跟人家走了」。

貼文一出，底下網友紛紛回應，「我結婚迎娶那些全部按照傳統，結果呢？還不是離婚了」、「我當初就是不想辦婚禮，但雙方父母要辦，我其實一點都不開心，一邊上班一邊處理婚禮的事，超級無敵累」、「觀念太傳統了，辦婚禮反而容易吵架」、「會疼愛她會長久才是最重要的，其餘的都是做給別人看的」。

還有不少網友認為把錢省下來並無不好，可以讓晚輩自己決定，「雙方經濟吃緊確實沒必要辦」、「婚禮累死人，不如把這筆錢拿去出國玩一個月，回憶更美好」、「如果錢必須由孩子們自己出，還是尊重他們吧」、「你有沒有要幫忙出錢？如果沒有的話，就讓小孩自己決定」、「他們決定就好，辦婚禮要花很多錢，除非你要替他們出錢」。