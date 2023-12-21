宇球國際捐贈同仁國小棒球隊用車　比賽訓練更安全

▲▼ 宇球國際興業有限公司曹蕥蘭總經理(後排左3)捐贈同仁國小棒球隊外出比賽訓練用車 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

宇球國際興業有限公司於12月20日捐贈一台三菱得利卡箱型商用車給嘉義縣同仁國小棒球隊，用來協助球隊外出比賽和移地訓練，20日捐贈儀式，在教育處長李美華、同仁國小、宇球國際興業有限公司曹蕥蘭總經理，以及學生的見證之下隆重舉行。





▲▼ 宇球國際興業有限公司曹蕥蘭總經理(圖左)捐贈同仁國小棒球隊外出比賽訓練用車，縣教育處長李美華(圖中)及同仁國小校長林曜輝(圖右)代表接受 。（圖／記者翁伊森翻攝）

宇球國際興業有限公司表示，我們非常榮幸能夠參與教育事業，透過提供運輸工具，公司希望鼓勵更多的青少年參與體育活動，讓他們有更多機會發現和發展自己在運動領域的潛力，同時培養健康的生活態度，不僅能夠培養他們的團隊協作精神、領導力，還能塑造毅力和運動精神，並以這台三菱得利卡商用車為同仁國小棒球隊提供實際支援，有助於提高球隊的運動效能，使球隊外出比賽及移地訓練時更佳方便和安全。

▲縣教育處長李美華致詞感謝。（圖／記者翁伊森翻攝）

教育處長李美華表示，透過此次的贊助，學生們不僅能夠在比賽中施展拳腳，新的交通車將也成為同仁國小棒球隊的重要資產，提供便捷、安全的交通工具，讓學生們更有效地參與比賽、培訓和社區活動，對宇球國際興業有限公司曹蕥蘭總經理的慷慨表示感謝，期待這個交通車成為學子們追逐夢想的載體，也希望學生們能夠珍惜這份支持，發揮出色的表現，為學校帶來榮耀。

同仁國小校長林曜輝表示，這次捐贈將極大地促進我們的球隊運作，讓我們能夠更輕鬆地參與比賽和進行遠征，感謝宇球國際興業有限公司曹蕥蘭總經理的支持，這對球隊而言是一個極大的鼓舞，讓球隊有一部全新的交通車可以帶著孩子四處征戰比賽，期待透過更方便的交通工具，能夠參與更多的比賽和交流活動，同時更有效地提升球隊的整體實力，以感謝曹蕥蘭總經理的愛心。

這次的捐贈不僅是一場企業的善舉，更是共同的榮耀，這一份愛心和支持象徵著社會各界的關懷，讓我們共同見證同仁國小棒球隊茁壯成長的過程，希望這份善舉能夠激勵更多的人投入社區建設和支持青少年的成長，成為社會正面價值的典範，同時，祝福同仁國小棒球隊在未來的比賽中充滿活力，繼續創造更多的佳績，期待著社區中更多這樣的美好故事，讓愛心和支持在每個角落繼續發芽。