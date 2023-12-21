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宇球國際捐贈同仁國小棒球隊用車　比賽訓練更安全

▲▼ 宇球國際興業有限公司曹蕥蘭總經理捐贈同仁國小棒球隊外出比賽訓練用車 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 宇球國際興業有限公司曹蕥蘭總經理(後排左3)捐贈同仁國小棒球隊外出比賽訓練用車 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

宇球國際興業有限公司於12月20日捐贈一台三菱得利卡箱型商用車給嘉義縣同仁國小棒球隊，用來協助球隊外出比賽和移地訓練，20日捐贈儀式，在教育處長李美華、同仁國小、宇球國際興業有限公司曹蕥蘭總經理，以及學生的見證之下隆重舉行。

▲▼ 宇球國際興業有限公司曹蕥蘭總經理捐贈同仁國小棒球隊外出比賽訓練用車 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 宇球國際興業有限公司曹蕥蘭總經理(圖左)捐贈同仁國小棒球隊外出比賽訓練用車，縣教育處長李美華(圖中)及同仁國小校長林曜輝(圖右)代表接受  。（圖／記者翁伊森翻攝）

宇球國際興業有限公司表示，我們非常榮幸能夠參與教育事業，透過提供運輸工具，公司希望鼓勵更多的青少年參與體育活動，讓他們有更多機會發現和發展自己在運動領域的潛力，同時培養健康的生活態度，不僅能夠培養他們的團隊協作精神、領導力，還能塑造毅力和運動精神，並以這台三菱得利卡商用車為同仁國小棒球隊提供實際支援，有助於提高球隊的運動效能，使球隊外出比賽及移地訓練時更佳方便和安全。

▲▼ 宇球國際興業有限公司曹蕥蘭總經理捐贈同仁國小棒球隊外出比賽訓練用車 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲縣教育處長李美華致詞感謝。（圖／記者翁伊森翻攝）

教育處長李美華表示，透過此次的贊助，學生們不僅能夠在比賽中施展拳腳，新的交通車將也成為同仁國小棒球隊的重要資產，提供便捷、安全的交通工具，讓學生們更有效地參與比賽、培訓和社區活動，對宇球國際興業有限公司曹蕥蘭總經理的慷慨表示感謝，期待這個交通車成為學子們追逐夢想的載體，也希望學生們能夠珍惜這份支持，發揮出色的表現，為學校帶來榮耀。

同仁國小校長林曜輝表示，這次捐贈將極大地促進我們的球隊運作，讓我們能夠更輕鬆地參與比賽和進行遠征，感謝宇球國際興業有限公司曹蕥蘭總經理的支持，這對球隊而言是一個極大的鼓舞，讓球隊有一部全新的交通車可以帶著孩子四處征戰比賽，期待透過更方便的交通工具，能夠參與更多的比賽和交流活動，同時更有效地提升球隊的整體實力，以感謝曹蕥蘭總經理的愛心。

這次的捐贈不僅是一場企業的善舉，更是共同的榮耀，這一份愛心和支持象徵著社會各界的關懷，讓我們共同見證同仁國小棒球隊茁壯成長的過程，希望這份善舉能夠激勵更多的人投入社區建設和支持青少年的成長，成為社會正面價值的典範，同時，祝福同仁國小棒球隊在未來的比賽中充滿活力，繼續創造更多的佳績，期待著社區中更多這樣的美好故事，讓愛心和支持在每個角落繼續發芽。

 
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關鍵字：

宇球國際興業有限公司曹蕥蘭

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