瑞芳動物之家工程獲金石獎　新北動保處市政會議獻獎

▲新北動保處「新北市瑞芳動物之家建築物新建暨景觀改善工程」榮獲第31屆中華建築金石獎殊榮，20日於市政會議進行獻獎。新北市副市長劉和然（左3）、新北市動保處長楊淑方（右2）。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府動保處辦理「新北市瑞芳動物之家建築物新建暨景觀改善工程」，於今年9月20日榮獲第31屆中華建築金石獎「優良公共建設/優良空間活化類別規劃組」金石獎殊榮，20日於市政會議進行獻獎，副市長劉和然表示，新北市重視國際交流，瑞芳動物之家參考國外收容所設計師Heather Lewis意見，以動物舒適性為出發點，動物保護意識與國際接軌，期望成為動物之家新標竿。

第31屆中華建築金石獎動保處瑞芳動物之家工程獲肯定，除9月20日頒獎典禮外，更於11月24日由農業局副局長諶錫輝代表獲總統府接見，蔡英文總統鼓勵民間企業和政府單位積極爭取這項「建築界的奧斯卡」，將環境永續概念落實在建築設計中，一起帶動更多著重友善環境的智慧綠建築發展。

▲「新北市瑞芳動物之家建築物新建暨景觀改善工程」榮獲第31屆中華建築金石獎殊榮。

瑞芳動物之家建築造型採用紅磚、木紋磚及植生牆等材質，塑造溫暖、溫馨形象，結合友善環境設計理念構築節能綠建築，並已通過候選綠建築證書評定，園區內設施設備皆以動物舒適性為出發點，動線設計將「犬貓入所」、「物資運送」、「民眾認養」等3大動線獨立分開，避免動物互相干擾，為動物打造更健康宜居的生活環境。

動保處表示，「新北市瑞芳動物之家建築物新建暨景觀改善工程」自2022年11月開工，預計於2024年下旬完工，現正進行建築物結構體興建工程，農業局自開工以來定期與建築師及營造廠開會討論工程進度，每月邀請專家委員至工地現場督導，確認建築規格與設計圖面相符，積極督促廠商各項工序及流程確實執行，為達成「工程如質、進度如期、成本如度」等目標。

副市長劉和然表示，今年金石獎的主題是「永續環境、健康建築」，新北市以團隊力量，建構動物與生態共好的友善環境工程，展現新北市永續發展目標（SDGs），未來仍會持續提升動物之家環境，落實動物福利守護動物、環境及城市健康，翻轉傳統收容所印象，給毛寶貝一個最溫暖的家！

▲11月24日總統府接見第31屆中華建築金石獎得獎企業與政府單位。