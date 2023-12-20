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新北林口南勢國中今動土　打造都會型學校老幼共榮

▲新北林口南勢國中動土開工。（圖／新北市工務局提供）

▲新北市副市長陳純敬（左2）、地方民意代表及校方等人手持金鏟動土，期許工程如期如質完工。（圖／新北市工務局提供，下同）

記者戴上容／新北報導

林口區近年推動多項重大建設，人口成長比例遠高於新北市其他行政區，但當地僅有3所國中，供不應求。新北市政府在林口興建第4所國中「南勢國中」，19日由副市長陳純敬主持開工典禮，完工後將結合幼兒園、托育中心及托老中心等公共福利設施，打造都會型學校，提供師生們及居民更優質的學習環境及公共社福空間。

陳純敬表示，侯市長上任以來不僅十分重視教學空間不足問題，也致力提供在地居民更優質的公共設施服務。考量林口區人口急遽成長，除啟動南勢國中校舍新建計畫外，也體認校地取得不易，市府一併將校園打造為與社區共榮共好的學習環境，增設托育中心與非營利幼兒園，讓從2歲到15歲的孩子都能得到完善照顧，托老中心則提供長者健康樂活的好所在，創造學校與社區雙贏。

▲新北林口南勢國中動土開工。（圖／新北市工務局提供）

▲林口南勢國中預計興建地下1層、地上5層建築物，完工後可提供多間教室供孩童使用，另社福大樓則可提供幼兒園、托育中心及托老中心等市民多元服務設施。

教育局長張明文表示，南勢國中新設校面積為3.47公頃，興建工程由市府編列17.06億餘元，總樓地板面積為2萬7483平方公尺，預計興建地下1層、地上5層建築物。完工後可提供普通教室36間、資源班教室6間、專科教室28間，以及圖書館、體育館、行政空間、操場等，另社福大樓則可提供幼兒園8班、托育中心及托老中心等市民多元服務設施。

工務局長祝惠美指出，南勢國中新校舍結合林口在地記憶，風雨走廊立面以紅磚點綴，呼應磚仔窯廠歷史記憶，校舍外牆與陽台則以綠色系為主，呈現茶園地景意象，以上淺下深的色彩作為背景，襯托紅磚與茶園印象，同時利用連接廊道的圓柱造型電梯，象徵昔日磚窯醒目的煙囪，以豐富的色彩及材質搭配運用，表現活撥的校園風貌，讓學童擁有愉快的學習環境。

新工處長王益翔說明，本工程在不影響學童學習權益下，將分期交付給校方，預計2025年完成第1階段工程後，讓校方8月份可以招生；第2階段將完成剩餘校舍及體育館；第3階段進行社福大樓及操場工程時，將一併整合校園周邊既有人行道相關設施設備，打造以人為本的通行環境。

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