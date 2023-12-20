　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

八里左岸河濱廊帶大升級　新北跨河煙火最佳觀賞

▲八里左岸河濱廊帶大升級。（圖／新北市高灘處提供）

▲八里左岸河濱休息賞景也是跨年觀看煙火好景點。（圖／新北市高灘處提供，下同）

記者戴上容／新北報導

八里左岸不只渡船頭老街！隨著新北市政府高灘處在這幾年投入大量的心力，從五股獅子頭到左岸漫步廣場長達10餘公里的河濱空間陸續進行整建，讓原本就具備天然優勢的環境，一躍而成國際級的遊憩廊帶。自行車道串起的多樣景點，由淺入深的展現地方特色，讓八里左岸的大山大河美景以多元的面貌呈現，歡迎民眾來體驗獨特的河濱遊憩。

高灘處指出，2021年開始的五股蘆洲沿岸水環境改造計畫1期，在總長13公里的淡水河左岸空間陸續建置蘆洲濕地示範區、五股獅子頭山水匯集廣場、關渡景觀平台、以及龍形渡船頭休憩廣場等節點，讓線性的河濱自行車道提升為串珠型的遊憩空間。涵蓋生態觀察、兒童遊戲、聚集遊憩、休息賞景的多元機能讓淡水河左岸不再只是自行車通行過道，而是可多點停留，看見地方美景的遊憩景點。

▲八里左岸河濱廊帶大升級。（圖／新北市高灘處提供）

▲兒童噴霧戲水區。

五股蘆洲沿岸水環境改造計畫1期的各個景點深受民眾喜愛，豐碩的成果讓高灘地工程管理處在2023年也旋即展開2期工程的建置。以海世界平台為首，2024年初將陸續完成包含林蔭樹海漫步道、米倉打石地景公園等長條型的空間改造，結合地方產業並強化原本河濱公園優勢，再進一步將八里左岸提升為帶狀型的遊憩廊帶，成為隨處風景、景中遊憩的新型態河濱體驗。

高灘處長張修銘表示，八里渡船頭往出海口方向的遊憩景點由八里婚紗廣場銜接八里左岸漫步廣場，是由兩項獲得公共工程金質獎殊榮（17屆及23屆）的工程串起的優質空間，尤其今年甫獲獎的八里漫步廣場，總面積約2.5公頃，以基地既有高低起伏的地形、老樹群及閒置碉堡為設計主題，將八里地區特色資產、在地的人文歷史與天然景緻，融入設計構想中，型塑為多元立體的特色空間。其中水月台將區內台地，以2010淡水新八景徵選系列活動「觀音水月」為構想，打造為遠眺淡水河景，欣賞水天一線河口風光的打卡景點，同時也成為最適合觀賞八里跨河煙火的新生祕境。

▲八里左岸河濱廊帶大升級。（圖／新北市高灘處提供）

▲新型態河濱體驗。

今年跨河煙火以「閃耀新北 圈起1314」為主題，並結合明年龍年打造「大龍」意象，以及新北特色的淡水阿給、九份紅燈籠等造型煙火，煙火總發數超過2萬發以上，於2023年12月31日20點24分施放13分14秒，迎接2024的到來。高灘處表示，淡水、八里等河岸是賞煙火最佳的地方，包含淡水區的漁人碼頭、油車口木棧道、淡水海關碼頭、淡水金色水岸，以及八里區的觀海長堤賞鳥區、十三行文化公園、八里北堤沙灘、水筆仔公園、八里左岸河濱公園、八里左岸漫步廣場等共10處的最佳觀賞點。

張修銘表示，八里左岸的發展已從過往線性空間提升到帶狀廊道，由將水岸切分割的單點遊憩空間轉變為與人文生態環境整合的園區，在帶來更多旅遊人潮的同時可分流擴展既有八里渡船頭老街、婚紗廣場的人潮，完備八里觀光遊憩帶的舒適度。今年跨年時節，市民們不妨提早前來左岸河濱綠廊，欣賞從早到黃昏不同的景色，並順道探尋最適合的煙火觀賞景點！

▲八里左岸河濱廊帶大升級。（圖／新北市高灘處提供）

▲獨特河濱遊憩體驗。

▲八里左岸河濱廊帶大升級。（圖／新北市高灘處提供）

▲八里左岸河濱廊帶空拍。

ET快訊
賴清德：將萬里老家「公益信託」　無償、無限期捐做公益使用
新竹妹收「近6萬電費帳單」嚇到心臟快停！台電找到原因了
全新功能曝光！iPhone 16傳全系列搭載「2大按鈕」
侯友宜政見會砲火猛攻賴清德　質問：是否願意放棄台獨黨綱？
交往9年「到家沒傳LINE」　女友等到爆炸！全場爆共鳴
人妻喊：不知摩鐵是什麼！去唱歌變「無套壞壞」　人夫頭頂綠炸
暖暖包用完別急著丟！「2大隱藏功能」曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

八里左岸河濱廊帶大升級　新北跨河煙火最佳觀賞

新北圈起1314跨河煙火秀　八里左岸公園12／31熱鬧登場

南投立委號次抽籤　二選區好巧...蔡培慧2號、游顥3號

醫起搶救守護食在好安心　台南市衛生局展現年終成果

鐵花新聚落明年全新面貌「華麗變身」　提供優質遊憩空間

基隆推動六堵工業區立體化　謝國樑盼提升容積創造就業

斗六燈會迷你主燈「龍舞燈雲」亮相　180秒高空煙火共度跨年晚會

沒搶到演唱會門票不難過　台南搖滾耶誕演唱會林宥嘉獨家開唱

「妃」常戰力！　小英總統、賴桑、戰貓、妃妃姐姐現身選委會

率全國縣轄市之先！減輕產檢交通負擔　花蓮市推孕婦計程車補助

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

貓咪見飼主男友異常火大　怒「ㄍㄡˇ」一聲後哈氣

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

再婚的女生都不會幸福?

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

黑人告大牙敗訴 北檢：遭騷擾不是捏造｜20231219 ET午間新聞

還是好的？囤積過期品　家人清冰箱一旁母氣炸

陸甘肅「規模6.2地震」　多地斷水斷電...逾百人亡

大牙被黑人告妨害名譽不起訴！　「一直都相信正義會來」

老公分享婚姻幸福祕訣　嫌娶蕭渣某→暖買拿鐵

八里左岸河濱廊帶大升級　新北跨河煙火最佳觀賞

新北圈起1314跨河煙火秀　八里左岸公園12／31熱鬧登場

南投立委號次抽籤　二選區好巧...蔡培慧2號、游顥3號

醫起搶救守護食在好安心　台南市衛生局展現年終成果

鐵花新聚落明年全新面貌「華麗變身」　提供優質遊憩空間

基隆推動六堵工業區立體化　謝國樑盼提升容積創造就業

斗六燈會迷你主燈「龍舞燈雲」亮相　180秒高空煙火共度跨年晚會

沒搶到演唱會門票不難過　台南搖滾耶誕演唱會林宥嘉獨家開唱

「妃」常戰力！　小英總統、賴桑、戰貓、妃妃姐姐現身選委會

率全國縣轄市之先！減輕產檢交通負擔　花蓮市推孕婦計程車補助

台裔建築師跨足珠寶界　哈佛才女3D列印首飾被博物館收藏

侯友宜提青年政策　轟民進黨「千錯萬錯都在怪年輕人」

陳志強補求婚！為曾智希「摘天上星星」　她收驚喜哭了：很幸福

嘉義鄉代林芳琪當選無效之訴　二審逆轉勝「當選有效」

賴清德：將萬里老家「公益信託」　無償、無限期捐做公益使用

新竹妹收「近6萬電費帳單」嚇到心臟快停！台電找到原因了

八里左岸河濱廊帶大升級　新北跨河煙火最佳觀賞

網紅歌手高萱辦粉絲「奉茶」會 與80歲老翁因飲水鬧笑話

快訊／賴清德砲打柯文哲違建、農地停車場　「沒被發現就繼續收錢」

快訊／提出五五計畫　柯文哲喊話「我不會貪污」：這點就贏藍綠

撿便宜看過來！9道菜2千元有找 小資族輕鬆入手金牌廚神年菜

地方熱門新聞

圈選大頭照算有效票！老村長抽籤9連霸

桃園三區12/18-19停水23小時

中醫大附醫「眼耳鼻喉科大樓」啟用

南警助離家32年被宣告死亡婦人落葉歸根

姚正玉：遺憾對手不敢直球對決

綠營立委備5萬份暖暖包當文宣小物　選民搶翻

王家貞靜坐抗議違憲惡法踐踏民主人權

以工代賑助弱勢戶　新北扶助50人進職場

「妃」常戰力！妃妃姐姐現身選委會

住大樓對面不相識　新北推銀髮先修班

芥蘭農藥殘留超標　南投自助餐廳遭罰3萬

台86路面改善交通衝擊應降至最低

南消陳貞榮獲AIT推薦IVLP國際領袖人才參訪

陳樹菊阿嬤68年後重返出生地　參拜太平媽

更多熱門

相關新聞

新北圈起1314跨河煙火秀　八里左岸公園熱鬧登場

新北圈起1314跨河煙火秀　八里左岸公園熱鬧登場

聖誕與元旦連假接連來到，四周瀰漫節慶歡樂氛圍，新北市政府推出「閃耀新北圈起1314跨河煙火」，歡迎民眾闔家暢遊淡水、八里景點，享受溫馨甜蜜跨年氣氛，一起迎接2024。八里區長林俊宏表示，今年的新北跨年煙火相關活動，將於12月31日下午3點起，在淡水漁人碼頭、海關碼頭、八里左岸公園熱鬧登場。

男被流彈打下體送醫遇車禍　獲賠31萬

男被流彈打下體送醫遇車禍　獲賠31萬

他遭比特犬狂咬蛋蛋　爆血如「橘子被剝皮」

他遭比特犬狂咬蛋蛋　爆血如「橘子被剝皮」

13歲小女友為救他溺斃！23歲男手機有裸照慘了

13歲小女友為救他溺斃！23歲男手機有裸照慘了

亞尼克萬里創始店深夜火警　疑天花板電線走火

亞尼克萬里創始店深夜火警　疑天花板電線走火

關鍵字：

新北八里左岸

讀者迴響

熱門新聞

150萬卡友注意！「好市多宣布1驚喜」

王少偉復合許藍方！「情侶裝遊日」洩戀情

8刀砍死正妹歌手「男粉絲崩潰用同把刀自殘」！

男遭「千人斬」女友兵變　下體長珍珠

限時1天！iPhone下殺1折開賣

陳美鳳67歲長這樣太神！他驚「以為是韓女團」

哈孝遠「遭黑道找上門」急搬家！爆岳父母欠債

女星許佳玲死因出爐！尖刀「直插心臟」斃命

《全明星》錄影爆對罵衝突！

陳建州告大牙「前經紀人出庭打臉」

等紅燈被撞一片！8騎士受傷…肇事女駕駛喊：鞋子卡住

寒流、冷氣團接力！最冷時刻出爐「急凍6度」　4地有機會降雪

陳俊秀補償出爐　樂天挑走兄弟陳柏豪

追求2年偶像要嫁人　粉絲8刀捅死26歲歌手

KID爆走怒嗆憲哥引爆激烈衝突

更多

最夯影音

更多
女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗
貓咪見飼主男友異常火大　怒「ㄍㄡˇ」一聲後哈氣

貓咪見飼主男友異常火大　怒「ㄍㄡˇ」一聲後哈氣

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

再婚的女生都不會幸福?

再婚的女生都不會幸福?

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面