八里左岸河濱廊帶大升級　新北跨河煙火最佳觀賞

▲八里左岸河濱休息賞景也是跨年觀看煙火好景點。（圖／新北市高灘處提供，下同）

記者戴上容／新北報導

八里左岸不只渡船頭老街！隨著新北市政府高灘處在這幾年投入大量的心力，從五股獅子頭到左岸漫步廣場長達10餘公里的河濱空間陸續進行整建，讓原本就具備天然優勢的環境，一躍而成國際級的遊憩廊帶。自行車道串起的多樣景點，由淺入深的展現地方特色，讓八里左岸的大山大河美景以多元的面貌呈現，歡迎民眾來體驗獨特的河濱遊憩。

高灘處指出，2021年開始的五股蘆洲沿岸水環境改造計畫1期，在總長13公里的淡水河左岸空間陸續建置蘆洲濕地示範區、五股獅子頭山水匯集廣場、關渡景觀平台、以及龍形渡船頭休憩廣場等節點，讓線性的河濱自行車道提升為串珠型的遊憩空間。涵蓋生態觀察、兒童遊戲、聚集遊憩、休息賞景的多元機能讓淡水河左岸不再只是自行車通行過道，而是可多點停留，看見地方美景的遊憩景點。

▲兒童噴霧戲水區。

五股蘆洲沿岸水環境改造計畫1期的各個景點深受民眾喜愛，豐碩的成果讓高灘地工程管理處在2023年也旋即展開2期工程的建置。以海世界平台為首，2024年初將陸續完成包含林蔭樹海漫步道、米倉打石地景公園等長條型的空間改造，結合地方產業並強化原本河濱公園優勢，再進一步將八里左岸提升為帶狀型的遊憩廊帶，成為隨處風景、景中遊憩的新型態河濱體驗。

高灘處長張修銘表示，八里渡船頭往出海口方向的遊憩景點由八里婚紗廣場銜接八里左岸漫步廣場，是由兩項獲得公共工程金質獎殊榮（17屆及23屆）的工程串起的優質空間，尤其今年甫獲獎的八里漫步廣場，總面積約2.5公頃，以基地既有高低起伏的地形、老樹群及閒置碉堡為設計主題，將八里地區特色資產、在地的人文歷史與天然景緻，融入設計構想中，型塑為多元立體的特色空間。其中水月台將區內台地，以2010淡水新八景徵選系列活動「觀音水月」為構想，打造為遠眺淡水河景，欣賞水天一線河口風光的打卡景點，同時也成為最適合觀賞八里跨河煙火的新生祕境。

▲新型態河濱體驗。

今年跨河煙火以「閃耀新北 圈起1314」為主題，並結合明年龍年打造「大龍」意象，以及新北特色的淡水阿給、九份紅燈籠等造型煙火，煙火總發數超過2萬發以上，於2023年12月31日20點24分施放13分14秒，迎接2024的到來。高灘處表示，淡水、八里等河岸是賞煙火最佳的地方，包含淡水區的漁人碼頭、油車口木棧道、淡水海關碼頭、淡水金色水岸，以及八里區的觀海長堤賞鳥區、十三行文化公園、八里北堤沙灘、水筆仔公園、八里左岸河濱公園、八里左岸漫步廣場等共10處的最佳觀賞點。

張修銘表示，八里左岸的發展已從過往線性空間提升到帶狀廊道，由將水岸切分割的單點遊憩空間轉變為與人文生態環境整合的園區，在帶來更多旅遊人潮的同時可分流擴展既有八里渡船頭老街、婚紗廣場的人潮，完備八里觀光遊憩帶的舒適度。今年跨年時節，市民們不妨提早前來左岸河濱綠廊，欣賞從早到黃昏不同的景色，並順道探尋最適合的煙火觀賞景點！

▲獨特河濱遊憩體驗。

▲八里左岸河濱廊帶空拍。