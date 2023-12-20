新北提升交通安全　致力宣導防禦駕駛觀念

▲新北提升交通安全，大專生機車事故建議改善作法。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府交通局今（20日）邀請教育部及北區區域運輸發展研究中心共同召開「新北巿大專院校交通安全改善座談會」，交通局副局長林麗珠表示，新北市大學生交通事故傷亡統計，以機車事故最為嚴重，因此針對年輕機車族群，新北市道安團隊將與外送業者合作，鼓勵大學生參加機車駕訓，以有助增進交通安全觀念與熟悉交通法規，提升危險感知能力。

今天座談會並邀集新北巿各大專院校、青年事務委員會等代表，巿府警察局、教育局、工務局等相關局處亦共同與會討論；北區區域運輸發展研究中心教授吳昆峯指出，大專院校學生的機車事故好發時間多在下午4時至6時的尖峰時間，又以10月至隔年1月間較高；因此如何提升大專院校學生駕駛技巧與危險感知能力，讓其懂得保護自己，為當務之急。

▲北區區域運輸發展研究中心教授吳昆峯專題報告大專院校交通事故分析。

與會教育部代表指出，2024年已規劃將交通安全納入大專院校相關課程，期藉課程學習機會建立交通安全和防禦駕駛正確觀念，並有風險意識能力。致理科技大學、華夏科技大學與會代表也反映，校園周邊道路號誌、標線型人行道與停車格需配合現況再調整等建議，市府相關單位將邀集學校與地方辦理會勘，共同檢討，以提升大專學生行的安全。

副局長林麗珠表示，學校周邊安全友善的通行環境改善也是非常重要，過往可能因周邊居民為了停車、做生意，讓學生通學路廊障礙重重，現今在交通安全觀念受到社會大眾的重視之下，從修法、工程、教育宣導等多面向著手改善，交通局在2021年提前完成全市211所國小通學巷之後，接續進行全市國、高中通學環境改善，提供學生安全友善的通學路廊。