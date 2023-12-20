　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

新北圈起1314跨河煙火秀　八里左岸公園12／31熱鬧登場

▲新北圈起1314跨河煙火秀。（圖／新北市八里區公所提供）

▲八里行政中心大廳瀰漫著聖誕氛圍。（圖／新北市八里區公所提供，下同）

記者戴上容／新北報導

聖誕與元旦連假接連來到，四周瀰漫節慶歡樂氛圍，新北市政府推出「閃耀新北圈起1314跨河煙火」，歡迎民眾闔家暢遊淡水、八里景點，享受溫馨甜蜜跨年氣氛，一起迎接2024。八里區長林俊宏表示，今年的新北跨年煙火相關活動，將於12月31日下午3點起，在淡水漁人碼頭、海關碼頭、八里左岸公園熱鬧登場。

八里區長林俊宏表示，八里左岸自行車道規畫相當完善，從關渡大橋開始，沿途可行經造船廠、渡船頭老街、婚紗廣場、挖子尾自然保護區、十三行文化公園、十三行博物館等特色景點，還有市府高灘地管理處近期整建完成的龍形渡船頭休憩廣場，以及設有網紅鞦韆、趣味迷你戰訓設施的漫步廣場。

▲新北圈起1314跨河煙火秀。（圖／新北市八里區公所提供）

▲八里行政中心戶外主燈顛覆傳統印象，以爆發的煙火造型為設計。

林俊宏指出，除了自然美景，八里行政中心室內外也布置各式聖誕裝飾，充滿聖誕氣氛，戶外主燈顛覆傳統印象，以爆發的煙火造型為設計，與V型建築相互輝映，一旁園樹以繽紛線燈編出八里的「八」字，象徵八里如雨後春筍般的發展與無可限量。戶外燈飾每日自下午5點至晚上10點30分點燈，室內則配合洽公時間開放，預計展出至113年1月10日止。建議最佳觀賞時刻為夕陽西下時，可同時欣賞八里最美的夕陽、與光雕一次完成，帶給我們全新的感動與體驗。

林俊宏表示，來八里觀賞跨年煙火，絕對不能錯過八里渡船頭、卡滋爆米花工廠、十三行博物館、荖阡坑觀光農場等特色景點，而老街上的雙胞胎、胡椒餅、現炸海鮮物及知名的孔雀蛤，更是必吃美食，八里結合自然、活動與文化，值得讓您探索體驗，盡情享受漫遊生活。

▲新北圈起1314跨河煙火秀。（圖／新北市八里區公所提供）

▲八里渡船頭可眺望淡水河風光，來八里觀賞跨年煙火，絕對不能錯過。

▲新北圈起1314跨河煙火秀。（圖／新北市八里區公所提供）

▲龍形渡船頭休憩廣場去年完工，結合當地的造船、船運歷史，命名為「龍形小船塢」。

▲新北圈起1314跨河煙火秀。（圖／新北市八里區公所提供）

▲八里左岸漫步廣場，全區設有網紅鞦韆、趣味迷你戰訓設施，是最佳親子旅遊景點。

ET快訊
賴清德：將萬里老家「公益信託」　無償、無限期捐做公益使用
新竹妹收「近6萬電費帳單」嚇到心臟快停！台電找到原因了
全新功能曝光！iPhone 16傳全系列搭載「2大按鈕」
侯友宜政見會砲火猛攻賴清德　質問：是否願意放棄台獨黨綱？
交往9年「到家沒傳LINE」　女友等到爆炸！全場爆共鳴
人妻喊：不知摩鐵是什麼！去唱歌變「無套壞壞」　人夫頭頂綠炸
暖暖包用完別急著丟！「2大隱藏功能」曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

八里左岸河濱廊帶大升級　新北跨河煙火最佳觀賞

新北圈起1314跨河煙火秀　八里左岸公園12／31熱鬧登場

南投立委號次抽籤　二選區好巧...蔡培慧2號、游顥3號

醫起搶救守護食在好安心　台南市衛生局展現年終成果

鐵花新聚落明年全新面貌「華麗變身」　提供優質遊憩空間

基隆推動六堵工業區立體化　謝國樑盼提升容積創造就業

斗六燈會迷你主燈「龍舞燈雲」亮相　180秒高空煙火共度跨年晚會

沒搶到演唱會門票不難過　台南搖滾耶誕演唱會林宥嘉獨家開唱

「妃」常戰力！　小英總統、賴桑、戰貓、妃妃姐姐現身選委會

率全國縣轄市之先！減輕產檢交通負擔　花蓮市推孕婦計程車補助

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

貓咪見飼主男友異常火大　怒「ㄍㄡˇ」一聲後哈氣

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

再婚的女生都不會幸福?

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

黑人告大牙敗訴 北檢：遭騷擾不是捏造｜20231219 ET午間新聞

還是好的？囤積過期品　家人清冰箱一旁母氣炸

陸甘肅「規模6.2地震」　多地斷水斷電...逾百人亡

大牙被黑人告妨害名譽不起訴！　「一直都相信正義會來」

老公分享婚姻幸福祕訣　嫌娶蕭渣某→暖買拿鐵

八里左岸河濱廊帶大升級　新北跨河煙火最佳觀賞

新北圈起1314跨河煙火秀　八里左岸公園12／31熱鬧登場

南投立委號次抽籤　二選區好巧...蔡培慧2號、游顥3號

醫起搶救守護食在好安心　台南市衛生局展現年終成果

鐵花新聚落明年全新面貌「華麗變身」　提供優質遊憩空間

基隆推動六堵工業區立體化　謝國樑盼提升容積創造就業

斗六燈會迷你主燈「龍舞燈雲」亮相　180秒高空煙火共度跨年晚會

沒搶到演唱會門票不難過　台南搖滾耶誕演唱會林宥嘉獨家開唱

「妃」常戰力！　小英總統、賴桑、戰貓、妃妃姐姐現身選委會

率全國縣轄市之先！減輕產檢交通負擔　花蓮市推孕婦計程車補助

台裔建築師跨足珠寶界　哈佛才女3D列印首飾被博物館收藏

侯友宜提青年政策　轟民進黨「千錯萬錯都在怪年輕人」

陳志強補求婚！為曾智希「摘天上星星」　她收驚喜哭了：很幸福

嘉義鄉代林芳琪當選無效之訴　二審逆轉勝「當選有效」

賴清德：將萬里老家「公益信託」　無償、無限期捐做公益使用

新竹妹收「近6萬電費帳單」嚇到心臟快停！台電找到原因了

八里左岸河濱廊帶大升級　新北跨河煙火最佳觀賞

網紅歌手高萱辦粉絲「奉茶」會 與80歲老翁因飲水鬧笑話

快訊／賴清德砲打柯文哲違建、農地停車場　「沒被發現就繼續收錢」

快訊／提出五五計畫　柯文哲喊話「我不會貪污」：這點就贏藍綠

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

地方熱門新聞

圈選大頭照算有效票！老村長抽籤9連霸

桃園三區12/18-19停水23小時

中醫大附醫「眼耳鼻喉科大樓」啟用

南警助離家32年被宣告死亡婦人落葉歸根

姚正玉：遺憾對手不敢直球對決

綠營立委備5萬份暖暖包當文宣小物　選民搶翻

王家貞靜坐抗議違憲惡法踐踏民主人權

以工代賑助弱勢戶　新北扶助50人進職場

「妃」常戰力！妃妃姐姐現身選委會

住大樓對面不相識　新北推銀髮先修班

芥蘭農藥殘留超標　南投自助餐廳遭罰3萬

台86路面改善交通衝擊應降至最低

南消陳貞榮獲AIT推薦IVLP國際領袖人才參訪

陳樹菊阿嬤68年後重返出生地　參拜太平媽

更多熱門

相關新聞

男被流彈打下體送醫遇車禍　獲賠31萬

男被流彈打下體送醫遇車禍　獲賠31萬

新北李姓高中生在新莊廟街夜市附近散步時，巧遇郭姓男子當街開槍討債，李姓少年生殖器慘遭流彈打中，痛得他當場倒地不起，結果禍不單行，李搭救護車送醫時又出車禍，讓消防局緊急加派救護車，才順利將他送醫治療。李男事後治療了一年，身心受創，提告對郭男求償醫藥費和150萬撫慰金，新北地院審理，判郭共須賠31萬4373元。可上訴。

他遭比特犬狂咬蛋蛋　爆血如「橘子被剝皮」

他遭比特犬狂咬蛋蛋　爆血如「橘子被剝皮」

13歲小女友為救他溺斃！23歲男手機有裸照慘了

13歲小女友為救他溺斃！23歲男手機有裸照慘了

亞尼克萬里創始店深夜火警　疑天花板電線走火

亞尼克萬里創始店深夜火警　疑天花板電線走火

以工代賑助弱勢戶　新北扶助50人進職場

以工代賑助弱勢戶　新北扶助50人進職場

關鍵字：

新北八里閃耀新北圈起

讀者迴響

熱門新聞

150萬卡友注意！「好市多宣布1驚喜」

王少偉復合許藍方！「情侶裝遊日」洩戀情

8刀砍死正妹歌手「男粉絲崩潰用同把刀自殘」！

男遭「千人斬」女友兵變　下體長珍珠

限時1天！iPhone下殺1折開賣

陳美鳳67歲長這樣太神！他驚「以為是韓女團」

哈孝遠「遭黑道找上門」急搬家！爆岳父母欠債

女星許佳玲死因出爐！尖刀「直插心臟」斃命

《全明星》錄影爆對罵衝突！

陳建州告大牙「前經紀人出庭打臉」

等紅燈被撞一片！8騎士受傷…肇事女駕駛喊：鞋子卡住

寒流、冷氣團接力！最冷時刻出爐「急凍6度」　4地有機會降雪

陳俊秀補償出爐　樂天挑走兄弟陳柏豪

追求2年偶像要嫁人　粉絲8刀捅死26歲歌手

KID爆走怒嗆憲哥引爆激烈衝突

更多

最夯影音

更多
女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗
貓咪見飼主男友異常火大　怒「ㄍㄡˇ」一聲後哈氣

貓咪見飼主男友異常火大　怒「ㄍㄡˇ」一聲後哈氣

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

再婚的女生都不會幸福?

再婚的女生都不會幸福?

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面