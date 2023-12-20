新北圈起1314跨河煙火秀　八里左岸公園12／31熱鬧登場

▲八里行政中心大廳瀰漫著聖誕氛圍。（圖／新北市八里區公所提供，下同）

記者戴上容／新北報導

聖誕與元旦連假接連來到，四周瀰漫節慶歡樂氛圍，新北市政府推出「閃耀新北圈起1314跨河煙火」，歡迎民眾闔家暢遊淡水、八里景點，享受溫馨甜蜜跨年氣氛，一起迎接2024。八里區長林俊宏表示，今年的新北跨年煙火相關活動，將於12月31日下午3點起，在淡水漁人碼頭、海關碼頭、八里左岸公園熱鬧登場。

八里區長林俊宏表示，八里左岸自行車道規畫相當完善，從關渡大橋開始，沿途可行經造船廠、渡船頭老街、婚紗廣場、挖子尾自然保護區、十三行文化公園、十三行博物館等特色景點，還有市府高灘地管理處近期整建完成的龍形渡船頭休憩廣場，以及設有網紅鞦韆、趣味迷你戰訓設施的漫步廣場。

▲八里行政中心戶外主燈顛覆傳統印象，以爆發的煙火造型為設計。

林俊宏指出，除了自然美景，八里行政中心室內外也布置各式聖誕裝飾，充滿聖誕氣氛，戶外主燈顛覆傳統印象，以爆發的煙火造型為設計，與V型建築相互輝映，一旁園樹以繽紛線燈編出八里的「八」字，象徵八里如雨後春筍般的發展與無可限量。戶外燈飾每日自下午5點至晚上10點30分點燈，室內則配合洽公時間開放，預計展出至113年1月10日止。建議最佳觀賞時刻為夕陽西下時，可同時欣賞八里最美的夕陽、與光雕一次完成，帶給我們全新的感動與體驗。

林俊宏表示，來八里觀賞跨年煙火，絕對不能錯過八里渡船頭、卡滋爆米花工廠、十三行博物館、荖阡坑觀光農場等特色景點，而老街上的雙胞胎、胡椒餅、現炸海鮮物及知名的孔雀蛤，更是必吃美食，八里結合自然、活動與文化，值得讓您探索體驗，盡情享受漫遊生活。

▲八里渡船頭可眺望淡水河風光，來八里觀賞跨年煙火，絕對不能錯過。

▲龍形渡船頭休憩廣場去年完工，結合當地的造船、船運歷史，命名為「龍形小船塢」。

▲八里左岸漫步廣場，全區設有網紅鞦韆、趣味迷你戰訓設施，是最佳親子旅遊景點。