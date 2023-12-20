首場政見會結束！　侯友宜嗆賴清德「發布2假訊息、提2質疑」

▲國民黨總統候選人侯友宜於政見發表會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

第16任總統選舉電視政見發表會今（20）日登場，在國民黨候選人侯友宜、民眾黨候選人柯文哲、民進黨候選人賴清德結束發表會後，侯友宜先進行會後談話，他直言，賴清德在政見會上「發布兩則假訊息」，同時他也提出「2個質疑」，包括他提到，「我從來沒有反對過核能，他竟然說我反對核能，這是第一條假訊息」。

侯友宜表示，政見發表會中彼此發表很多政見，也回應很多問題，在這裡特別藉這個機會要表示，賴清德在今天政見會發布兩條假訊息，針對核能，「我從來沒有反對過核能」，只要核安、核廢料處理，核能絕對可以用，他竟然說我反對核能，這是第一條假訊息。

侯友宜接著說，第二條假訊息，印度移工在勞動部及彭博社發布的新聞裡，已經在談協議，準備簽訂MOU，賴清德竟然否定這個，這樣是假訊息，因此特別說明。

另外有兩個事，侯友宜提出質疑，如果賴清德說高端沒問題，那高端為何要封存三十年？為什麼不給人看？問題在哪他沒說；再來民進黨弊案這麼多，賴做過行政院長、副總統，為何不查不問說都沒事，好像都查完了，這個兩個問題，也是對賴清德的質疑。

侯友宜最後也嗆賴清德，今天談了很多，居住正義、多元興建（社會）住宅，新北市在他任內蓋了1.1萬戶社宅，尤其都更三箭做了很多，常常獲得很多獎項，未來會興建只租不賣的勞工住宅、生兩胎可以優先抽等多元住宅，租金都是透明的，讓房東釋出（餘屋）且可以減輕稅負，反觀賴清德台南市社會住宅一戶都沒有。

