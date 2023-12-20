萬里老家捐出做礦工紀念館　賴清德：當政治人物沒有委屈

記者陳家祥／台北報導

2024年總統大選首場電視政見發表會20日登場，民進黨總統參選人賴清德在會中宣布將把近來飽受違建爭議質疑的萬里老家，捐出做公益信託，計畫要設立「礦工生活紀念館」。對此，賴會後受訪時說，當政治人物沒有委屈，但他最關心的是礦區居民居住的問題，也喊話對手侯友宜、柯文哲要勇於面對問題。

▲民進黨總統候選人賴清德於政見發表會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

賴清德說，政治人物沒有委屈，因此受到攻擊也不會特別抱怨，「但我是最關心礦區民眾居住的問題」，尤其是參選總統後，老家的房子被藍白陣營攻擊，已經造成鄰居非常擔心房子被認定為違建，也擔心房子被拆除。

「未來一定會協助礦區民眾，解決這問題，確保他們居住的權益。」賴清德表示，也希望未來包括內政部、地方政府，全國有32公頃，上面有成千上萬礦工住戶，這些都需要幫忙。

至於剛剛提到未來會將老家交付公益信託，賴清德說，原因是因為他非常清楚礦工對台灣經濟的貢獻，所以希望用公益信託的方式，把房子作為礦工生活紀念館，感謝那一代的礦工對台灣經濟的貢獻，「未來我們會委託律師處理這些專業問題」。

另外，有媒體問到，政見會時與侯市長有比較多交鋒，柯市長則對於提問沒有太多回應？賴清德先笑說，「侯市長也沒有回答我的問題」，接著表示，其實今天問的許多問題都是人民關心的，也是要作為一個總統候選人必須跟台灣社會回答的，「但很可惜我提出來他們都沒有回答任何一個問題，我希望侯市長或柯主席都應該要勇於面對這些問提」。

賴清德說，特別是我把房子交付公益信託，也邀請侯市長跟柯主席分別把他們的房子跟土地也交付公益信託，「他們也沒有回答我，也許記者可以問他們為什麼沒有回答我的問題」。