賴清德將萬里老家「公益信託」　柯文哲酸：太慢了啦！

記者袁茵／台北報導

民進黨總統候選人賴清德20日晚間批評民眾黨總統候選人柯文哲，將農業用地違法闢建為收費停車場，若沒被發現就繼續違法、收錢，並稱要將萬里老家「公益信託」，反問柯願不願意也將農業用地公益信託。對此，柯文哲批評賴清德先前說謊，被抓到之後又不肯改，現在才說要信託，「too late，太慢了啦！」

▲民眾黨總統候選人柯文哲於政見發表會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲20日晚間於政見發表會結束後受訪，針對怎麼看賴清德批評柯將農業用地變成停車場，稱柯推給爸媽，若沒被發現就繼續違法、收錢？柯文哲回應，在昨（19）日之前，他根本不曉得這件事，因為自己回新竹也不會去那個地方看。

柯文哲提及，「你看我的個性是這樣，有問題我馬上處理，不像他說謊被抓到又不肯改，然後現在繳稅紀錄也沒有，被抓到最後還叫憲兵去當他們保全兼掃地，所以今天才說要把那個信託，我跟你講，too late，太慢了啦！」

媒體追問，是否覺得賴清德將老家信託是不義之舉？柯文哲僅說，「不是啦！我跟你講，太慢了啦！」

至於賴清德稍早於受訪時，喊話柯文哲也將違規的停車場公益信託？柯文哲說，「我是沒有差啊！不過那個恢復農地使用就好了，我一定會把水泥塊挖起來。」